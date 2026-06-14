شیعیان،حیدرکرارؑ نے تاریخ رقم کردی، مینار پاکستان شہید رہبر آیت اللہ خامنہ ای ؒ سے عشق ومحبت کا گواہ بن گیا

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، حیدرکرارؑ نے تاریخ رقم کردی، مینار پاکستان پر انسانی سمندر امنڈ آیا، لاہور کی فضاءمردہ باد امریکہ مردہ باد اسرائیل کے فلک شگاف نعروںسے گونج اٹھی، ملک کے طول وعرض سے لاکھوں عاشقان ِ شہید رہبرِ انقلاب آیت اللہ سید علی خامنہ ای ؒ کی شرکت اور تجدید عہد، موجودہ رہبر انقلاب آیت اللہ سید مجتبیٰ حسینی خامنہ ای حفظہ اللہ سے تجدید بیعت ،شیعہ تنظیمات کا عظیم الشان وحدت کا مظاہرہ، ملک بھرسے ہزاروں علماء کرام سمیت شیعہ قائدین سربراہ مجلس وحدت مسلمین پاکستان سینیٹر علامہ راجہ ناصرعباس جعفری، سربراہ تحریک بیداری امت مصطفیٰ علامہ سید جواد نقوی، سربراہ امت واحدہ پاکستان علامہ محمد امین شہیدی، مرکزی صدر آئی ایس او سید امین شیرازی کی خصوصی شرکت اور خطاب۔
تفصیلات کے مطابق 13 جون بروز ہفتہ منٹو پارک المعروف مینار پاکستان میں رہبر انقلاب اسلامی شہید امام سید علی حسینی خامنہ ایؒ اور دیگر شہدائے راہ اسلام کو خراج عقیدت پیش کرنے اور ایران سمیت لبنان ، فلسطین اور کشمیر کے مظلوم مسلمانوں سے اظہار یکجہتی سمیت نومنتخب رہبر انقلاب اسلامی امام سید مجتبیٰ حسینی خامنہ ای حفظہ اللہ سے تجدید بیعت کرنے کیلئے مجلس وحدت مسلمین ، تحریک بیداری امت مصطفیٰ ، امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن اور امامیہ آرگنائزیشن پاکستان کی جانب سے فقید المثال شہید امت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔
شہید امت کانفرنس میں کراچی، کوئٹہ، گلگت ، بلتستان، پشاور، پاراچنار، فیصل آباد، ملتان، جھنگ، سیالکوٹ، چنیوٹ، سرگودھا، میانوالی، چکوال، شکارپور، سکھر، کشمور، حیدرآباد ، دادو، بدین، خیرپور اور دیگر چھوٹے بڑے شہروں ، قصبوں، دیہاتوں سے لاکھوں عاشقان رہبرمرد وخواتین نے اپنی مدد آپ کے تحت بذریعہ ٹرین، بس ، ہوائی جہازاور نجی گاڑیوں میں شرکت کی جبکہ متعدد شرکاء بیرون ملک سے بھی فقط اس عظیم اجتماع میں شرکت کیلئے تشریف لائے جن کی زندہ دلان لاہور نے خوب بہترین اندازمیں میزبانی کی۔
مینار پاکستان کے میدان نے ایسا منظر شائد پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، ہر طرف سر ہی سر تھے، وقت سے پہلے ہی تمام کرسیاں بھرچکی تھی، شرکاء کی بڑی تعداد داخلی راستوں پر جمع تھی جنہیں اندر جانے کی جگہ نہیں مل رہی تھی، شہید قائدعلامہ سید عارف حسین الحسینیؒ کی6 جولائی 1987 کی قرآن وسنت کانفرنس اور مجلس وحدت مسلمین کی 1 جولائی 2012 کی قرآن واہل بیتؑ کانفرنس کے تاریخی انعقاد کے بعد اس شہید امت کانفرنس کو تاریخ ساز اجتماع قرار دیاجارہا ہے ۔
واضح رہے کہ اس عظیم الشان اجتماع کی انعقاد کی ضرورت پر پوری قوم یک زبان ہوکر زور دے رہی تھی اور اس کی خواہش تھی کہ رہبر شہید کے پاکیزہ خون کی برکت سے ملت تشیع پاکستان کی داخلی وحدت اور اتحاد بین المسلمین کا ناقابل فراموش مظاہرہ دیکھنے کو ملے اور الحمد اللہ ایسا ہی ہوا ملک بھر سے نہ فقط شیعہ بلکہ اہل تسنن سے بھی جید علماء اور اکابرین نے شرکت کرکے شہید رہبر انقلاب سے اظہار عقیدت ومحبت کیا۔
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