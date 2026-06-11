ایران اور امریکا کے درمیان مفاہمت کے لیے حتمی متن تک پہنچنے کا دعویٰ بے بنیاد ہے

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق بعض بین الاقوامی ذرائع ابلاغ میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مجوزہ معاہدے کا مسودہ حتمی شکل اختیار کر چکا ہے، تاہم متعلقہ ذرائع نے ان خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسی اطلاعات درست نہیں ہیں۔
ذرائع کے مطابق حتمی مفاہمت یا معاہدے کے متن تک پہنچنے کے حوالے سے جاری دعوے محض قیاس آرائی اور خبر سازی ہیں اور ان کی کوئی تصدیق نہیں ہوئی۔
اس سے قبل ایک برطانوی میڈیا ادارے نے رپورٹ کیا تھا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مجوزہ معاہدے کا مسودہ مکمل کر لیا گیا ہے، تاہم اس دعوے کی سرکاری سطح پر تصدیق نہیں کی گئی۔
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