ہم دشمن کی کسی بھی غلط فہمی کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہیں:سپاہ پاسداران

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایران کی مسلح افواج دشمن کی کسی بھی ممکنہ جارحیت، دھمکی یا غلط اندازے کا فوری، فیصلہ کن اور سخت جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔
جاری بیان میں کہا گیا کہ یہ دن ایران کی حالیہ تاریخ کے ایک اہم مرحلے کی یاد دلاتا ہے، جب ملک کو درپیش چیلنجوں اور فوجی دباؤ کے باوجود قومی عزم اور دفاعی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا گیا۔
بیان کے مطابق دشمن قوتوں نے مختلف عسکری، انٹیلی جنس، اقتصادی اور میڈیا ذرائع استعمال کرکے ایران پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی، تاہم ان کے مقاصد حاصل نہ ہو سکے اور ایرانی قوم نے اتحاد اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔
سپاہ نے دعویٰ کیا کہ حالیہ فوجی کارروائیوں اور دفاعی اقدامات نے ایران کی دفاعی صلاحیت، مزاحمتی قوت اور علاقائی اثر و رسوخ کو مزید مضبوط کیا ہے۔
بیان میں کہا گیا کہ ایران گزشتہ تجربات کی روشنی میں پہلے سے زیادہ تیار اور مستحکم ہے اور ملکی دفاع، قومی سلامتی اور خودمختاری کے تحفظ کے لیے ہر ضروری اقدام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
سپاہ پاسداران نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ قومی اتحاد، مقامی صلاحیتوں اور دفاعی تیاریوں کے سہارے ملک کی سلامتی، آزادی اور پیش رفت کے راستے پر پیش قدمی جاری رکھی جائے گی۔
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