لبنان پر صہیونی جارحیت

 لبنان پر حملے کا بل عنقریب آ رہا ہے، ڈاکٹر قالیباف + تصویر

1 جون 2026 - 14:12
News ID: 1821209
اسلامی جمہوریہ ایران کے اسپیکر پارلیمان نے لبنان پر صہیونی ریاست کے شدید حملوں کے ردعمل میں لکھا: ہر انتخاب کی ایک قیمت ہوتی ہے اور اس کا بل بھی آ رہا ہے؛ سب کچھ اپنی جگہ پر پلٹ آئے گا۔

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا؛ کے مطابق، اسلامی جمہوریہ ایران کی مجلس شورائے اسلامی (پارلیمان) کے اسپیکر ڈاکٹر محمد باقر قالیباف نے ایکس نیٹ ورک میں اپنے ذاتی پیج پر، لبنان پر صہیونی ریاست کے شدید حملوں کے ردعمل میں، لکھا:

- نسل کش صہیونی حکومت کی طرف سے، لبنان کی بحری ناکہ بندی اور اس ملک کے خلاف جنگی جرائم میں شدت، امریکہ کی جانب سے جنگ بندی کی پابندی نہ کرنے کے واضح ثبوت ہیں۔

- ہر انتخاب کی ایک قیمت ہوتی ہے اور اس کا بل بھی عنقریب آ رہا ہے؛

- سب کچھ اپنی جگہ پر پلٹ آئے گا۔

