ٹرمپ نے ایران کے ساتھ ممکنہ معاہدے کے بارے میں کیا لکھا؟

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا؛
پیغامات کا خلاصہ:
- میں نے وائٹ ہاؤس سے سعودیہ، امارات، قطر، پاکستان، ترکیہ، مصر، اردن، بحرین اور اسرائیل کے حکام سے گفتگو کی۔
- یہ گفتگو اسلامی جمہوریہ ایران اور امن کے بارے میں ایم او یو پر ہوئی۔
- معاہدے پر کافی حد تک گفتگو ہوئی ہے اور امریکہ، اور مذکورہ ممالک کے درمیان حتمی ہونے سے مشروط ہے۔
- معاہدے کی حتمی تفصیلات پر بحث ہو رہی اور عنقریب اس کا اعلان کیا جائے گا۔
- دوسرے کئی اجزاء کے علاوہ، آبنائے ہرمز کھل جائے گا۔
- ناکہ بندی معاہدے کے حصول، توثیق اور دستخطوں تک پوری قوت سے جاری رہے گی۔ دونوں فریقوں کو اسے وقت دینا چاہئے اور اسے درست انجام دینا چاہئے۔
- ایران کو سمجھ لینا چاہئے کہ جوہری ہتھیار تیار یا فراہم نہیں کر سکتا!۔"
ٹرمپ شیطانی ذہنیات و نفسیات کی بنا پر مذکورہ متعدد ممالک کے سربراہوں کو اس معاہدے کا ـ دور سے ـ فریق بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ جتانا چاہتا ہے کہ مذکورہ ممالک اس جنگ میں امریکہ کے ساتھ اور ایران کے خلاف جنگ میں شریک تھے۔ ورنہ نہ تو یہ ممالک معاہدے کا فریق ہیں اور نہ ہی ٹرمپ ـ جو یورپی اتحادیوں کو بھی کوئی وقعت نہیں دیتا ان اسلامی ممالک کو کیونکر اہمیت دے سکتا ہے۔
