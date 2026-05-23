 تہران میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ایرانی وزیرِ خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات

23 مئی 2026 - 11:32
News ID: 1817714
مآخذ: روزنامہ جنگ
اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ،ایران میں پاکستانی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے وزیرِ خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات ہوئی ہے۔

حکام کے مطابق ملاقات میں خطے میں کشیدگی کم کرنے، امن، استحکام اور مغربی ایشیاء کی سیکیورٹی سے متعلق سفارتی کوششوں پر گفتگو کی گئی۔

واضح رہے کہ گزشتہ روز چیف آف آرمی اسٹاف و چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر امریکا ایران ثالثی کوششوں کے سلسلے میں تہران پہنچے تھے۔

فیلڈ مارشل اور قطری وفد تہران میں، آرمی چیف اعلیٰ ایرانی شخصیات سے ملاقات کریں گے، دورہ ثالثی کا حصہ ہے۔

یاد رہے کہ فیلڈ مارشل کا دورہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب امریکی جنگ بندی کی تجاویز پر ایران اپنا ردِعمل دینے کے قریب ہے۔

وزیرِ داخلہ محسن نقوی بھی ایران میں موجود ہیں جو امریکا ایران مذاکرات سے متعلق اہم ملاقاتیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔

