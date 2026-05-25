قومی مفادات کے تحفظ مذاکرات میں اولین ترجیح ہے، ترجمان وزارت خارجہ

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ ایران کا اپنا مذاکراتی انداز ہے اور وہ امریکی حکام کی بیان بازی کا جواب دینا نہیں چاہتے۔
انہوں نے کہا کہ اگر ہم دوسرے فریقوں کے ٹویٹس، تصاویر اور تصاویر کا جواب دیں گے تو ہم اپنا کام نہیں کرپائيں گے۔
ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ہم قومی مفادات کے تحفظ کے لیے بہترین طریقے وضع کرنے اور آگے بڑھنے پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔"
وزارت خارجہ کے ترجمان بقائی نے 24 جون قومی استقامت کے قومی دن کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ ان شہدا کی یاد دلاتا ہے جنہوں نے اس سرزمین کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔
بقائی نے اس سوال کے جواب میں کہ "امریکہ کے اپنے وعدوں پر قائم رہنے کی کوئی ضمانت نہیں ہے"، اور یہ کہ "ایران کے ساتھ دیرپا امن کے لیے امریکی حکومت کی پاسداری کی کیا ضمانت ہے؟ اور اس تشویش کو دور کرنے کے لیے ہمارے ملک کی مذاکراتی ٹیم کے پاس کیا اقدامات ہیں؟"، کہا کہ "ضمانت آپ کی طاقت ہے۔
ایک سوال کے جواب میں ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے واضح کیا اس مرحلے پر ہم جوہری مسئلے پر بات نہیں کر رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ یاہ بات درست ہے کہ ہم زیر بحث بہت سے مسائل پر ایک نتیجے پر پہنچے ہیں لیکن یہ کہنا کہ عنقریب کسی معاہدے پر دستخط ہونے والے ہیں تو ایسا دعویٰ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔
بقائي نے مزید کہاکہ امریکہ میں سیاست اور فیصلہ سازی جیسے معاملات عدم استحکام کا شکار ہیں اور ہم ان کے موقف میں بار بار تبدیلیوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اور یہ صورتحال مذاکراتی عمل میں مشکلات پیدا کرتی ہے۔
ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ اس کے باوجود جس طرح ہم نے میدان جنگ میں ڈٹے ہوئے ہیں، اسی طرح سفارت کاری کے میدان میں بھی کھلی آنکھوں کے ساتھ اور ماضی تجربات کو مدنظر رکھتے ہوئے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔
انہوں نے آبنائے ہرمز کے بارے میں کہا کہ ہم نے اس معاہدے کی تفصیلات میں نہیں جارہے ۔ آبنائے ہرمز کو کس طرح منظم کیا جائے ، یہ آبنائے ہرمز کی ساحلی ریاستوں کا معاملہ ہے۔ یقیناً، ہم بہت سے دوسرے ممالک اور متعلقہ فریقوں کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں تاکہ ایک ایسے طریقہ کار کے قیام کو یقینی بنایا جا سکے جس سے ہرمز میں بین الاقوامی مفادات اور ٹریفک کے بہترین فوائد اور تحفظ کی ضمانت ہو۔
اسماعیل بقائی نے اس سوال کے جواب میں کہ "خطے میں جنگ کے خاتمے کے لیے جاری کوششوں کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کیا لبنان ممکنہ معاہدے کا حصہ بنے گا"، کہا کہ "لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ بندی ممکنہ مفاہمت کا حصہ ہوگي۔"
