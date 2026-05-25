چینی صدر کا ایک بار پھر ایران امریکہ امن ڈپلومیسی کی حمایت کا اعلان

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، شہباز شریف اور ملک کے ایک اعلیٰ سطحی وفد نے آج بیجنگ میں چین کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات کی۔
انہوں نے پاکستان کی خارجہ پالیسی میں چین کی پوزیشن کو اہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ چین کی اقتصادی اور فوجی طاقت دنیا کے لیے امن اور سلامتی کا پیغام دیتی ہے کیونکہ بیجنگ بین الاقوامی سطح پر ملٹی پولرازم کی حمایت کرتا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان چین کے ساتھ اپنے تعلقات مضبوط بنا رہا ہے اور اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ یہ دوطرفہ موقع بے مثال ہے۔
چینی صدر شی جن پنگ نے پاکستانی وزیر اعظم کے دورہ بیجنگ میں ملک کے آرمی چیف کی موجودگی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم عاصم منیز کی تہران میں ہونے والی ملاقاتوں سے آگاہ ہیں۔
انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ بیجنگ پاکستان کی ثالثی کی حمایت کرتا ہے اور علاقائی امن کے لیے سفارت کاری کی حمایت کرتا ہے۔
شہباز شریف نے چین کے سرکاری دورے کے تیسرے روز آج ملک کے وزیراعظم لی کیانگ سے ملاقات کی۔
شہباز شریف کے دورہ بیجنگ کے دوران پاکستان اور چین کے درمیان تعاون کے کئی معاہدوں پر دستخط بھی کئے گئے جن کی مالت 7 ارب ڈالر کے لگ بھگ بتائی جاتی ہے۔
آپ کا تبصرہ