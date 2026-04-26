ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی ۴۸ گھنٹے میں دوسری مرتبہ اسلام آباد پہنچے

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی ایک روزہ عمان کے دورے کے بعد دوبارہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد پہنچ گئے۔
ان کی آمد پر نور خان ایئر بیس پر پاکستان کے وزیر داخلہ سید محسن نقوی اور پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیری مقدم نے ان کا استقبال کیا۔
رپورٹس کے مطابق یہ گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران سید عباس عراقچی کا پاکستان کا دوسرا دورہ ہے، جس کا مقصد خطے کی تازہ صورتحال پر اہم سفارتی مشاورتیں کرنا ہے۔
ان کے حالیہ دوروں میں اسلام آباد اور مسقط کے درمیان مسلسل رابطہ شامل ہے، جہاں انہوں نے پاکستان کے اعلیٰ حکام، وزیر اعظم، وزیر خارجہ اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں بھی کیں۔
ذرائع کے مطابق ان ملاقاتوں میں خطے کی سلامتی، سفارتی تعلقات اور علاقائی تعاون کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔
تجزیہ کاروں کے مطابق ایران کی یہ سرگرم سفارت کاری اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ تہران خطے میں بدلتی ہوئی صورتحال کے دوران ہمسایہ ممالک کے ساتھ رابطوں کو مزید مضبوط بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔
