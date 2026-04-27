ٹرمپ نے ایران کے معاملے میں بڑی غلطی کی

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،ایران کے ساتھ کشیدگی پر مبنی ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے معاملے میں ایک بڑی اسٹریٹجک غلطی کے مرتکب ہوئے ہیں، جس نے ان کی کمزوری اور جنگ سے بچنے کی کوششوں کو واضح کر دیا ہے۔
یہ تجزیہ معروف عرب مبصر عبدالباری عطوان نے شائع کیا، جس میں انہوں نے لکھا کہ ٹرمپ ایران کو سمجھنے میں ناکام رہے اور تاریخ و جغرافیہ سے ناواقفیت ان کی پالیسی کی سب سے بڑی کمزوری ثابت ہوئی۔
مضمون کے مطابق، امریکہ نے ایران پر دباؤ ڈالنے اور دھمکیوں کے ذریعے نتائج حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے برعکس ایران نے اپنے مؤقف پر ڈٹے رہتے ہوئے اپنی دفاعی اور سیاسی پوزیشن مضبوط کی۔
تجزیے میں کہا گیا ہے کہ ایران نے مذاکرات میں اپنے اصولی مطالبات برقرار رکھے، خاص طور پر یورینیم افزودگی کے حق اور بیرونی دباؤ کو قبول نہ کرنے کے مؤقف پر۔
مزید یہ بھی کہا گیا کہ ایران نے خطے میں کشیدگی کے دوران اپنی دفاعی تیاریوں کو بڑھایا، جبکہ امریکہ اندرونی اختلافات اور فوجی خدشات کا شکار رہا، جس سے واشنگٹن کی پالیسی میں عدم استحکام پیدا ہوا۔
بیان کے مطابق، امریکی فوجی قیادت بھی کسی بڑے تصادم کے حق میں نہیں تھی، کیونکہ ماضی کی جنگوں جیسے افغانستان اور عراق کے تجربات نے انہیں محتاط کر دیا ہے۔
آخر میں تجزیہ نگار نے نتیجہ اخذ کیا کہ امریکہ ایران کے بارے میں اپنی حکمت عملی میں الجھ گیا ہے، جبکہ ایران اپنی پوزیشن پر برقرار رہ کر خطے میں اثر و رسوخ قائم رکھے ہوئے ہے۔
