پاکستان کی ایران کے ساتھ ٹرانزٹ تجارت نئے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،پاکستان کے وزیرِ تجارت جام کمال خان نے اعلان کیا ہے کہ ایران کے ساتھ ٹرانزٹ تجارت کو آسان بنانے کے لیے ایک نیا حکومتی ضابطہ منظور کر لیا گیا ہے، جس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعاون ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔
اسلام آباد سے جاری بیان میں انہوں نے کہا کہ حکومتِ پاکستان نے "حکم 2026" کے نام سے نیا ٹرانزٹ فریم ورک نافذ کیا ہے، جس کا مقصد پاکستان سے ترسیل ہونے والے سامان کی ترانزٹ کو بہتر اور مؤثر بنانا ہے۔
وزیر کے مطابق اس اقدام سے علاقائی تجارت کو فروغ ملے گا اور ایران اور پاکستان کے درمیان تعاون مزید مضبوط ہوگا، خاص طور پر سرحدی اور تجارتی رابطوں میں بہتری آئے گی۔
انہوں نے بتایا کہ نئے نظام کے تحت کراچی، گوادر اور تفتان-میرجاوہ بارڈر کو اہم ٹرانزٹ روٹس کے طور پر نامزد کیا گیا ہے، جو دونوں ممالک کے درمیان زمینی تجارت کا بنیادی راستہ ہوں گے۔
وزیر تجارت نے مزید کہا کہ پاکستان کسٹمز قوانین کے مؤثر نفاذ اور شفاف ٹرانزٹ سسٹم کے لیے پرعزم ہے، جس سے بین الاقوامی تجارت میں آسانی پیدا ہوگی۔
انہوں نے امید ظاہر کی کہ ایران اور پاکستان کے درمیان بڑھتا ہوا تجارتی تعاون خطے میں اقتصادی سرگرمیوں اور رابطوں کو مزید فروغ دے گا، اور یہ پیش رفت دونوں ممالک کے تعلقات کو نئی سمت دے گی۔
آپ کا تبصرہ