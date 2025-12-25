  1. اصلی صفحہ
  2. نیوز سروس
  3. انفوگرافی

سائنس اور ٹیکنالوجی؛

انفوگرافی | ایک نظر میں 3 ایرانی سیٹلائیٹوں کی مکمل تفصیلات

25 دسمبر 2025 - 16:05
News ID: 1766129
انفوگرافی | ایک نظر میں 3 ایرانی سیٹلائیٹوں کی مکمل تفصیلات

تین سیٹلائیٹس "ظفر"، "پایا" اور "کوثر" ایران کی خلائی صنعت کے سفر کا واضح خاکہ پیش کرتے ہیں؛ زمین کے مشاہدے اور تصویر کشی سے لے کر مستحکم ڈیٹا کی ترسیل اور خلائی خدمات کی ترقی تک۔

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا || یہ انفوگرافکس ان تینوں سیارچوں کے مشن اور افعال کو اکٹھا پیش کرتے ہیں۔

انفوگرافی | ایک نظر میں 3 ایرانی سیٹلائیٹوں کی مکمل تفصیلات

تین مشاہداتی سیٹلائیٹ "ظفر 2"، "پایا" اور "کوثر کا دوسرا نمونہ"، جو بالترتیب یونیورسٹی، سرکاری اور نجی شعبے نے بنائے ہیں، تصویر کشی کے مشن کے ساتھ، زراعت کے لئے کارآمد ڈیٹا فراہم کرتے ہیں؛ زمین اور فصلوں کے مشاہدے سے لے کر موسمی حالات کی پیش گوئی اور آبپاشی اور کھاد کے استعمال کو بہتر بنانے تک۔

انفوگرافی | ایک نظر میں 3 ایرانی سیٹلائیٹوں کی مکمل تفصیلات

یہ تصاویر خشک سالی اور کیڑوں سے ہونے والے نقصان کو کم کر سکتی ہیں اور کسانوں کی پیداواری صلاحیت اور منافع میں اضافہ کر سکتی ہیں۔

انفوگرافی | ایک نظر میں 3 ایرانی سیٹلائیٹوں کی مکمل تفصیلات

یہ تینوں سیٹلائیٹ اتوار 28 دسمبر کی صبح 4:48 بجے وستوچنی، روس سے سائوز راکٹ کے ذریعے LEO مدار میں چھوڑے جائیں گے۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

110

 

لیبلز

متعلقہ خبریں۔

آپ کا تبصرہ

You are replying to: .
captcha