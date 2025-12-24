ایرانی کوثر سیٹلائٹ کی تنصیب مکمل، 28 دسمبر کو روس سے لانچنگ کا شیڈول

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، اپ گریڈ شدہ ایرانی کوثر سیٹلائٹ کو روس کے سوئز لانچنگ وہیکل کے سیپریشن بلاک پر نصب کرنے کا عمل کامیابی سے مکمل کر لیا گیا ہے، جہاں اسے دیگر پے لوڈز کے ساتھ اپنی پوزیشن پر رکھ دیا گیا ہے۔
دستیاب معلومات کے مطابق، سیٹلائٹ کی تنصیب سے متعلق تمام ٹیکنیکی اور ہم آہنگی کے ٹیسٹ کامیاب رہے ہیں، جس سے لانچنگ کے لیے سسٹم کی مکمل تیاری کی تصدیق ہوتی ہے۔
کوثر سیٹلائٹ کو ایران کی نالج بیسڈ کمپنی امید فضا نے تیار کیا ہے، جو ایران کے نجی اور نیم نجی خلائی ٹیکنالوجی کے شعبے میں مسلسل ترقی کی عکاسی کرتا ہے۔
اسی لانچ مشن کے حصے کے طور پر، دو دیگر ایرانی سیٹلائٹس ظفر-2 اور پایا کی تنصیب ایک روز قبل مکمل کی گئی تھی۔
شیڈول کے مطابق، یہ تینوں ایرانی سیٹلائٹس 28 دسمبر کو روس کے وسٹوچنی اسپیس پورٹ سے سوئز راکٹ کے ذریعے خلا میں روانہ کیے جائیں گے۔
