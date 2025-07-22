ایران نے اپنے قاصد سیٹلائٹ لانچر استعمال کرتے ہوئے سب اوربٹل کا کامیاب تجربہ کیا

بین الاقوامی اہل بیت نیوز ایجنسی ـ ابنا ـ کی رپورٹ کے مطابق، اسلامی جمہوریہ ایران نے 'قاصد' سیٹلائٹ لانچر میزائل کے ذریعے سب اوربٹل کا کامیاب تجربہ کیا۔
قاصد سیٹلائٹ کیریئر راکٹ کو بروئے کار لاتے ہوئے ایک ذیلی تجربہ کیا گیا تھا، جس کا مقصد ایرانی خلائی صنعت میں ترقی کے تحت کچھ نئی ذیلی ٹیکنالوجیز کا جائزہ لینا تھا۔
اس تجربے سے حاصل ہونے والے نتائج کو ملک کے سیٹلائٹس اور خلائی نظاموں کی کارکردگی کی بہتری کے لئے استعمال کیا جائے گا۔
واضح رہے کہ "سب اوربٹل" وہ فلائٹ ہے جو مدار تک تو نہیں پہنچتی لیکن خلائی سرحد (100 کلومیٹر) کو عبور کرتی ہے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
110
آپ کا تبصرہ