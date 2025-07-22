  1. اصلی صفحہ
ایران کی سائنسی ترقی؛

ایران نے اپنے قاصد سیٹلائٹ لانچر استعمال کرتے ہوئے سب اوربٹل کا کامیاب تجربہ کیا

22 جولائی 2025 - 17:46
News ID: 1710495
اس تجربے سے حاصل ہونے والے نتائج کو ملک کے سیٹلائٹس اور خلائی نظاموں کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لئے استعمال کیا جائے گا۔

بین الاقوامی اہل بیت نیوز ایجنسی ـ ابنا ـ کی رپورٹ کے مطابق، اسلامی جمہوریہ ایران نے 'قاصد' سیٹلائٹ لانچر میزائل کے ذریعے سب اوربٹل کا کامیاب تجربہ کیا۔

قاصد سیٹلائٹ کیریئر راکٹ کو بروئے کار لاتے ہوئے ایک ذیلی تجربہ کیا گیا تھا، جس کا مقصد ایرانی خلائی صنعت میں ترقی کے تحت کچھ نئی ذیلی ٹیکنالوجیز کا جائزہ لینا تھا۔

اس تجربے سے حاصل ہونے والے نتائج کو ملک کے سیٹلائٹس اور خلائی نظاموں کی کارکردگی کی بہتری کے لئے استعمال کیا جائے گا۔

واضح رہے کہ "سب اوربٹل" وہ فلائٹ ہے جو مدار تک تو نہیں پہنچتی لیکن خلائی سرحد (100 کلومیٹر) کو عبور کرتی ہے۔

