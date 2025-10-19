پاکستان کا پہلا ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ ایچ ایس ون خلا میں روانہ

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ ایچ ایس ون سیٹلائٹ چین کے جیاوکوان لانچ سینٹر سے خلا میں روانہ کیا گیا ہے اس دوران لانچ سینٹر میں پاکستانی سائنسدان اور انجینئرز کی ٹیم بھی موجود ہے۔
ترجمان اسپارکو کے مطابق اسپارکو کمپلیکس کراچی کے دفتر میں سیٹلائٹ کی روانگی کے مناظر دیکھائے گئے، خلا میں پہنچنے کے بعد 2 ماہ تک ان آربٹ ٹیسٹنگ جاری رہے گی۔
ترجمان کا کہنا ہے کہ ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ سیلاب، لینڈسلائیڈز اور دیگر قدرتی آفات کی پیشگوئی میں مدد دے گا، یہ سیٹلائٹ ماحولیاتی تبدیلیوں اور ارضیاتی خطرات کی بروقت نگرانی میں معاون ثابت ہوگا۔
اسپارکو کے ترجمان کا کہنا ہے کہ پاکستان کا یہ مشن قومی خلائی پالیسی اور وژن 2047 کا ایک اہم سنگِ میل ہے، سال 2025 میں خلا میں بھیجا جانے والا یہ پاکستان کا تیسرا سیٹلائٹ ہوگا۔
ان کا کہنا تھا کہ رواں سال خلا میں بھیجا جانے والا یہ پاکستان کا تیسرا سیٹلائٹ ہے، اس سے قبل ای او ون اور کے ایس ون سیٹلائٹس کامیابی سے خلا میں بھیجے جا چکے ہیں۔
ترجمان نے کہا کہ دونوں سیٹلائٹس اس وقت خلا میں مکمل طور پر فعال ہیں، پاکستان کا خلائی پروگرام جدید ٹیکنالوجی اور ایپلی کیشنز کے نئے دور میں داخل ہو رہا ہے۔
