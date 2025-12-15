  1. اصلی صفحہ
تکفیری-صہیونی محاذ!

حملہ آور باپ سٹوڈنٹ ویزے پرآیا، بیٹا یہیں پیدا ہوا؛ آسٹریلوی وزیرداخلہ + ایک نکتہ

15 دسمبر 2025 - 11:22
News ID: 1761981
مآخذ: اردو نیوز
آسٹریلیا کے وزیراعظم انتھونی البانیز نے کہا ہے کہ سڈنی کی بونڈائی بیچ پر حملے کے بعد شہریوں کو اسلحہ رکھنے کے لائسنس کے قانون کا جائزہ لے رہے ہیں۔

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا || خبر رساں ایجنسی اے ایف پی کے مطابق آسٹریلوی وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ہتھیار رکھنے کا قانون مزید سخت کیے جانے کی تجویز ہے جبکہ ایک شہری کو کتنے ہتھیاروں کا لائسنس ملنا چاہیے اس پر بھی نظرثانی کی جائے گی۔

اتوار کو آسٹریلیا کے سب سے بڑے شہر کے ساحل پر دو حملہ آوروں نے فائرنگ کر کے یہودیوں کی سالانہ تقریب میں شریک 15 افراد کو ہلاک کر دیا تھا۔

دوسری جانب وزیر داخلہ ٹونی برک نے کہا ہے کہ حملہ آور باپ سٹوڈنٹ ویزے پر آسٹریلیا آیا تھا جبکہ ’اُن کا بیٹا ساجد اکرم یہیں پیدا ہوا۔‘

آسٹریلوی وزیر داخلہ ٹونی برک تصدیق کی کہ سڈنی کی بونڈائی بیچ کے حملہ آور نوید اکرم اکتوبر 2019 میں ’آسٹریلین سکیورٹی انٹیلیجنس کی نظر میں آئے تھے۔

برطانوی اخبار ٹیلیگراف کے مطابق ٹونی برک نے بتایا کہ ساجد اکرم 1998 میں سٹوڈنٹ ویزے پر آسٹریلیا آئے تھے جن کو 2001 میں پارٹنر ویزا دیا گیا تھا، اور وہ تب سے ’ریذیڈنٹ ریٹرن ویزا‘ پر تھے۔

وزیر داخلہ نے بتایا کہ ’ساجد اکرم کا بیٹا نوید اکرم ایک آسٹریلوی شہری ہے جو یہاں 2001 میں پیدا ہوا۔‘

قبل ازیں آسٹریلوی پولیس نے بتایا تھا کہ سڈنی کے بونڈائی بیچ پر یہودیوں کو نشانہ بنانے والے حملہ آور آپس میں باپ بیٹا ہیں۔

اے ایف پی کے مطابق اس حملے میں مارے جانے والوں کی تعداد 15 ہو گئی ہے جن میں ایک 10 سالہ لڑکی بھی شامل ہے۔

حکام نے اس واقعے کو یہود مخالف دہشت گرد حملہ قرار دیا ہے جس کی دنیا بھر میں مذمت کی جا رہی ہے۔

دو پولیس افسران سمیت 42 افراد ہسپتالوں میں زیرِعلاج ہیں جن میں 24 سالہ حملہ آور بھی شامل ہے جس کی حالت تشویشناک ہے۔

پولیس کا کہنا ہے کہ حملہ آور 50 سالہ باپ اہلکاروں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا جبکہ دوسرا اس کا 24 سالہ بیٹا تھا جو پولیس کی نگرانی میں ہسپتال میں تشویشناک حالت میں زیرِعلاج ہے۔

ایک نکتہ:

ساوتھ ولز پولیس نے اعلان کیا ہے کہ حملہ آوروں کی گاڑی سے داعش کا پرچم برآمد ہؤا جس کی وجہ سے ان خدشات کو تقویت ملی ہے کہ اس حملے کا اصل ہدف یہودی نہیں بلکہ آسٹریلیا میں بڑھتی ہوئی مسلم آبادی اور اس ملک میں مقیم مقاومت کے حامی ہیں۔

