مسلمان بدستور سو رہے ہیں، غزہ کی عالمی حمایت؛
تصویری رپورٹ | آسٹریلیا میں فلسطین کے لاکھوں حامیوں کا عدیم المثال مظاہرہ
بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا ـ کے مطابق، فلسطین کی حمایت میں تاریخ ساز مظاہرے کے دوران آسٹریلیا کے شہر میلبرن اور سڈنی میں اتوار کو تین لاکھ سے زائد افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین نے فلسطینی پرچم اور "جنگ بند کرو" کے بینرز اٹھا رکھے تھے، جبکہ انہوں نے غزہ کے خلاف اسرائیلی فوج کی ظالمانہ کارروائیوں کے فوری خاتمے کا مطالبہ کیا۔ یہ بڑے پیمانے پر احتجاج عالمی برادری میں فلسطین کے ساتھ بڑھتی ہوئی ہمدردی اور اسرائیل کی پالیسیوں کے خلاف عالمی ردعمل کی عکاسی کرتا ہے۔
4 اگست 2025 - 17:18
News ID: 1714666
