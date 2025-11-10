دہلی میں جان لیوا دھماکہ؛ ہندوستان کے مختلف شہروں میں سلامتی کی تشویش

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا || دہلی کے لال قلعہ کے علاقے میں بڑے دھماکے کے نتیجے میں کم از کم 13 افراد ہلاک اور متعدد دیگر زخمی ہوئے ہیں۔
ہندوستان کے وزیر داخلہ امیت شاہ نے اس واقعے کے بارے میں کہا: "آج رات تقریباً سات بجے، دہلی میں ریڈ فورٹ کے قریب سوباش مارگ کے ٹریفک سگنل پر ایک ہنڈائی کار میں دھماکہ ہوا۔ اس دھماکے سے کچھ راہگیر کو نقصان پہنچا اور کچھ گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ ابتدائی رپورٹس میں کچھ افراد کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں۔ دھماکے کی معلومات موصول ہونے کے 10 منٹ کے اندر، دہلی کرائم برانچ اور دہلی اسپیشل برانچ کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں۔"
دہلی کے تاریخی ریڈ فورٹ کے قریب سوباش مارگ پر دوشنبہ کی شام تقریباً 7 بجے ایک کار میں ہونے والے دھماکے میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہوئے۔ وزیر داخلہ امیت شاہ کے مطابق، دھماکا ایک ہنڈائی گاڑی میں ہوا جس سے پیدل چلنے والوں کو نقصان پہنچا اور دیگر گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا۔
تحقیقات اور ردعمل
فوری کارروائی: دھماکے کی اطلاعات ملنے کے 10 منٹ کے اندر ہی دہلی کرائم برانچ اور اسپیشل برانچ کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں۔
اعلیٰ سطحی تحقیقات:
این ایس جی، این آئی اے، اور فورینسک ٹیمیں واقعے کی تحقیقات میں مصروف ہیں۔ تمام سی سی ٹی وی فوٹیج کی جانچ کی جا رہی ہے اور ہر ممکن پہلو پر غور کیا جا رہا ہے۔
قومی سطح کے عہدیداران کا ردعمل: وزیر داخلہ امیت شاہ نے واقعے کی مکمل تحقیقات کا یقین دلایا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے متاثرین کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کیا۔
سکیورٹی کے اقدامات
دھماکے کے بعد ملک بھر میں سکیورٹی کے اقدامات بڑھا دیے گئے ہیں:
لال قلعہ: یہ ایک اہم تاریخی عمارت ہے جہاں وزیر اعظم یوم آزادی پر خطاب کرتے ہیں۔
دیگر شہر: اتر پردیش اور مہاراشٹا (ممبئی) میں ہائی الرٹ نافذ کر دیا گیا۔
اہم مقامات: دہلی میٹرو، سرکاری عمارتیں، اندرا گاندھی ہوائی اڈا اور ریلوے سٹیشنز پر سکیورٹی بڑھا دی گئی۔
سرحدیں: پاکستان اور بنگلادش کے ساتھ سرحدوں پر بھی سکیورٹی کے اقدامات سخت کر دیے گئے ہیں۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
110
آپ کا تبصرہ