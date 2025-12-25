علامہ ڈاکٹر شبیر حسن میثمی کا یوم ولادت قائد اعظمؒ پر پیغام: قائد اعظمؒ کی دور اندیشی سے پاکستان اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کرے گا

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، شیعہ علماء کونسل پاکستان کے مرکزی سیکرٹری جنرل علامہ ڈاکٹر شبیر حسن میثمی نے یوم ولادت قائد اعظم محمد علی جناحؒ کے موقع پر کہا ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں قائد اعظم محمد علی جناحؒ کی تحریک نے مسلمانوں کو پاکستان جیسے تحفے سے نوازا۔
یہ ملک جس کی بنیاد "لا الہ الا اللہ” پر ہوئی، تمام مسلمانوں کی مشترکہ جدوجہد سے وجود میں آیا۔
ہم کو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قائد اعظم محمد علی جناحؒ جیسا لیڈر عطا کیا، جس نے ہم کو آزاد ریاست بنا کر دی۔
علامہ ڈاکٹر محمد اقبالؒ کی فکر اور قائد اعظمؒ کی جدوجہد سے مغربی دنیا آج بھی پاکستان سے خوفزدہ ہے۔
انہوں نے مزید کہا ہے کہ عالمی دنیا اس وقت مشکل مراحل سے گزر رہی ہے، ان مشکلات کی وجہ ایک شیطانی غاصب صہیونی ریاست ہے۔
قائد اعظم محمد علی جناحؒ کی دور اندیش سوچ اور فکر کا آج ہر فرد معترف ہے کہ انہوں نے اس غاصب ریاست کے حوالے سے جو فرمایا تھا، آج بھی تاریخ ان الفاظ کو یاد کرتی ہے کہ "اسرائیل ناجائز ریاست ہے، اس کو امت کے قلب میں گھسایا گیا ہے، جس کو پاکستان کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔”
اس دور اندیشی سے ثابت ہوتا ہے کہ قائد اعظمؒ دنیا عالم کی ایک عظیم اور دور اندیش شخصیت تھے۔
مزید کہا کہ موجودہ پاکستانی حالات اور مسائل چاہے اندرونی ہوں یا بیرونی ہم قائد اعظمؒ کی سوچ اور ان کی طرز سیاست سے حل کرنے کی کوشش کریں۔
انہوں نے ملک کے اندر تمام طبقات بالخصوص مذہبی آزادی جیسی باتوں کا کھلم کھلا اعلان کر کے اس بات کو واضح اور روشن کیا کہ کسی کی بھی مذہبی آزادی پر پابندی لگانا قانونی و آئینی جرم ہے۔
مزید کہا کہ قائد اعظم محمد علی جناحؒ کے افکار کی روشنی میں قوم کو متحد ہو کر ملک سے لاقانونیت، غربت و افلاس، تنگدستی و دیگر مسائل و مشکلات کا خاتمہ کرنا ہوگا۔
بانی پاکستان کے فرامین اتحاد، تنظیم اور یقین محکم پر عمل پیرا ہو کر وطن عزیز کو ترقی و خوشحالی کی راہ پر گامزن کیا جا سکتا ہے۔
