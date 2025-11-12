ایران نے ہندوستانی حکومت اور عوام کے ساتھ ہمدری کا اظہار کیا

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے بدھ کے روز جاری پیغام میں دہلی میں ہونے والے دھماکے کے واقعے پر بھارت کی حکومت اور عوام سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ دہلی میں پیش آنے والے اس المناک حادثے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور ایرانی حکومت اور عوام کی طرف سے متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔
بقائی نے زخمیوں کے لیے صحت یابی اور مکمل شفا کی دعا بھی کی۔یہ واقعہ دہلی کی دارالحکومت میں پیش آیا، جس کے نتیجے میں متعدد شہری ہلاک اور زخمی ہوئے اور بین الاقوامی سطح پر بھی اس پر ردعمل سامنے آیا۔
اسی دوران، ایران کے ہند میں سفارتخانے نے بھی دہلی کے ریڈ فورٹ کے قریب دھماکے میں کم از کم 9 افراد کی ہلاکت اور متعدد زخمی ہونے پر گہرے افسوس کا اظہار کیا اور متاثرہ افراد اور ان کے خاندانوں سے تعزیت کا اظہار کیا
