دہلی دھماکے پر مولانا کلب جواد کا رد عمل،بے گناہوں کا قتل کرنے والا کبھی مسلمان نہیں ہوسکتا
اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، معروف مذہبی رہنما مولانا کلب جواد نقوی نے دہلی میں ہونے والے حالیہ دھماکے کے حوالے سے شدید تشویش کا اظہارکیا ہے۔ مولانا نقوی نے کہا کہ جو بھی بے گناہ شہریوں کو نشانہ بناتا ہے وہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا اور ایسے افراد کو ہم ملکی دشمن سمجھتے ہیں۔
انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس واقعے کی مکمل اور شفاف تحقیق کی جائے تاکہ مجرم جلد از جلد سامنے آئیں اور ملزمان کو قانون کے مطابق سخت سزا دی جائے۔ مولانا نقوی نے مزید کہا کہ ایسے واقعات کے پیچھے اگر بیرونی عناصر یا پڑوسی ملک کا دخل ہے تو اس کی بین الاقوامی سطح پر سخت مذمت ہونی چاہیے اور تمام سیاسی و تجارتی تعلقات پر نظر ثانی کے لیے مناسب اقدامات کیے جائیں۔
ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے؛ ایسے شرپسند عناصر دراصل اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ مذہب و قوم دونوں کے حقیقی دشمن ہیں۔ مولانا نے زور دے کر کہا کہ ملک کے اندر امن و رواداری قائم رکھنے کے لیے ہر درجے پر یکجہتی ضروری ہے اور فرقہ وارانہ جذبات میں آنچ نہیں آنے دی جانی چاہیے۔
انہوں نے اپیل کی کہ عوام افواہوں اور غیریقینی اطلاعات پر یقین نہ کریں اور ہماری دعا ہے کہ متاثرین و شہدا کے اہل خانہ کو صبر اور ہمت نصیب ہو۔ مولانا نقوی نے کہا کہ اگر تفتیش کے نتائج میں کسی بھی غیر ملکی سازش کے ثبوت ملتے ہیں تو پاکستان کے خلاف سخت معاشی و سفارتی اقدامات کے حق میں ہیں اور اگر ضرورت پڑی تو مکمل بائیکاٹ پر بھی غور کیا جائے۔
خیال رہے کہ مولانا کلب جواد نقوی کی یہ رائے مقامی رہنماؤں اور شہری حلقوں میں بحث کا باعث بنی ہوئی ہے، جبکہ سیکیورٹی ادارے واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔
