ویڈیو | نیویارک میں یہودیوں کا اسرائیل اور صہیونیت کے خلاف مظاہرہ

22 اکتوبر 2025 - 00:46
News ID: 1741404
بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا || "ٹیلی گرام چینل "امریکی اسٹراٹیجک اسٹڈیز" نے نیویارک میں یہودیوں کے اسرائیل اور صہیونیت کے خلاف مظاہرے کی ویڈیو نشر کر دی۔ "یوزر "وائس آف جیوش" نے لکھا: یہودیوں کا صہیونیت اور اسرائیلی ریاست کے خلاف اتحاد۔۔۔ ہزاروں آرتھوڈوکس یہودی مظاہرین نیویارک شہر کے مرکز میں جہاں تک نظر جاتی ہے جمع ہیں۔ امریکی یہودی اسرائیلی فوج کے خلاف متحد ہو گئے ہیں۔۔۔ اسرائیلی فوج ایک گمراہ، نسل کش اور 'یہود دشمن' فوج ہے۔۔۔ یہونیت قدیم زمانے کے ہامان، انکویزیشن عدالتوں اور نازیوں سے بھی بدتر ہیں۔ صہیونی کبھی بھی یہودی نہیں ہیں اور صہیونیت کبھی بھی یہودیت نہیں ہے۔
