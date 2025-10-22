 کسی بھی قسم کا تجاوز برداشت نہیں کیا جائے گا:پاکستان کی وارننگ

اہل بیت نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، پاکستان کی فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ایک بار پھر خبردار کیا ہے کہ پاکستان کسی بھی براہِ راست یا بالواسطہ تجاوز کو برداشت نہیں کرے گا اور اس کے جواب میں فوری اور مضبوط کارروائی کی جائے گی۔
یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی کشیدگی کے بعد دوحہ میں قطر اور ترکی کی ثالثی میں پہلا مذاکراتی دور ختم ہوا اور دونوں جانب سے پائیدار آتش بس پر اتفاق کیا گیا۔
فیلڈ مارشل عاصم منیر نے راولپنڈی میں سیاسی اور سماجی شخصیات کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا:پاکستان خطے میں امن و استحکام کا خواہاں ہے، لیکن اس کی سرحدی سالمیت پر کسی بھی قسم کی دھمکی یا تجاوز کا جواب فوری اور فیصلہ کن ہوگا۔
دوحہ مذاکرات میں پاکستان اور افغان طالبان نے فوری آتش بس کے نفاذ اور امن و استحکام کے لیے عملی میکانزم بنانے پر اتفاق کیا۔ قطر کی وزارتِ خارجہ کے مطابق، دونوں فریق آئندہ دنوں میں فالو اپ اجلاس بھی منعقد کریں گے تاکہ آتش بس کی پائیداری اور اس کے مؤثر نفاذ کو یقینی بنایا جا سکے۔
تاہم، دونوں ممالک کی سرحدیں پچھلے 11 دن سے بند ہیں، جس سے تجارتی سرگرمیوں اور شہری آمد و رفت میں شدید مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔
پاکستان کے وزیر دفاع نے اعلان کیا ہے کہ دوسرا مذاکراتی دور ہفتہ، 25 اکتوبر کو استنبول میں منعقد ہوگا، جس میں پائیدار امن اور سرحدی مسائل پر بات چیت کی جائے گی۔
