پنج شیر میں ٹارگٹڈ آپریشن، این آر ایف کا طالبان چیف آف سٹاف سمیت 17 ارکان ہلاک کرنے کا دعویٰ

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا || "جنگ" کے مطابق این آر ایف نے دعویٰ کیا ہے کہ افغان صوبے پنج شیر میں طالبان دہشت گرد گروپ کے مرکز پر ٹارگٹڈ آپریشن کیا گیا، آپریشن 7 دسمبر کی شب ضلع درہ کے علاقے عبداللّٰہ خیل کی وادی میں واقع طالبان کے مضبوط گڑھ منجستو گاؤں میں کیا گیا۔ پنج شیرحملہ 2مرحلوں میں نصب بم دھماکے اور راکٹوں سے کیا گیا، جس میں طالبان کا مرکزی ٹھکانہ مکمل طور پر تباہ کردیا گیا۔
نیشنل ریزسٹنس فرنٹ آف افغانستان کا کہنا ہے کہ پنج شیر میں طالبان مقامی شہریوں کو ہراساں کرتے تھے، حملے میں این آر ایف کے کسی اہلکار یا شہری کو نقصان نہیں پہنچا۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
110
11 دسمبر 2025 - 19:52
News ID: 1760718
مآخذ: ڈیلی پاکستان
قومی محاذ مزاحمت (این آر ایف) نے افغان صوبے پنج شیر میں طالبان کے چیف آف سٹاف سمیت 17 ارکان ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔
بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا || "جنگ" کے مطابق این آر ایف نے دعویٰ کیا ہے کہ افغان صوبے پنج شیر میں طالبان دہشت گرد گروپ کے مرکز پر ٹارگٹڈ آپریشن کیا گیا، آپریشن 7 دسمبر کی شب ضلع درہ کے علاقے عبداللّٰہ خیل کی وادی میں واقع طالبان کے مضبوط گڑھ منجستو گاؤں میں کیا گیا۔ پنج شیرحملہ 2مرحلوں میں نصب بم دھماکے اور راکٹوں سے کیا گیا، جس میں طالبان کا مرکزی ٹھکانہ مکمل طور پر تباہ کردیا گیا۔
آپ کا تبصرہ