امریکی کمپنی کو پاکستان میں ’نایاب معدنیات‘ کی تلاش! 50 کروڑ ڈالر کا کیا معاہدہ

امریکہ کی ایک میٹل کمپنی نے پاکستان کے ساتھ تقریباً 50 کروڑ ڈالر (یعنی تقریباً 14000 کروڑ روپے) کا ایک بڑا معاہدہ ہوا ہے۔ اس کا مقصد پاکستان کی معدنی وسائل کی تلاش اور انہیں ریفائن کر کے پوری دنیا میں فروخت کرنا ہے۔ یہ معاہدہ امریکہ کے مِسوری میں واقع کمپنی یو ایس اسٹریٹجک میٹلس (یو ایس ایس ایم) اور پاکستان کی فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن (ایف ڈبلیو او) کے درمیان ہوا ہے۔ ایف ڈبلیو او پاکستانی فوج کے تحت معدنیات کی کانکنی کا سب سے بڑا ادارہ ہے۔ اس معاہدہ کے تحت دونوں کمپنیاں مل کر ایک پالی-میٹالک ریفائنری بنائیں گی اور معدنیات کی کانکنی کے لیے نئے منصوبے شروع کریں گی۔
اس معاہدہ کے ذریعہ امریکہ کو پاکستان سے ایسی معدنیات ملیں گی جو مستقبل کی ٹیکنالوجی کے لیے بے حد ضروری مانے جاتے ہیں۔ ان میں سونا، تانبا، ٹنگسٹن، اینٹیمونی اور ریئر ارتھ ایلیمینٹس شامل ہیں۔ یہ وہی معدنیات ہیں جو الیکٹرک گاڑیاں، موبائل سیٹلائٹ اور کلین انرجی ٹیکنالوجی میں استعمال ہوتے ہیں۔ پاکساتنی حکومت کا خیال ہے ملک کی معدنیات اربوں ڈالر کی ہیں، جن کا درست استعمال کر وہ طویل عرصے سے چلی آ رہی معاشی بحران سے نکل سکتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خود امریکی کمپنی کے نمائندوں سے ملاقات کی اور کہا کہ اس معاہدہ سے ملک کو قرض کے بوجھ سے راحت ملنے کی امید ہے۔
پاکستانی آرمی چیف عاصم منیر نے معدنیات کو ’نایاب زمین کا خزانہ‘ قرار دیا اور کہا کہ اس سے ملک میں خوشحالی آئے گی۔ ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ یہ معاہدہ صرف معدنیات کی کان کنی تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ معدنیات کو ویلیو ایڈڈ مصنوعات میں بدلنے کی سمت میں بھی کام ہوگا۔ اس معاہدہ پر اسلام آباد میں واقع امریکی سفارتخانہ نے بھی خوشی کا اظہار کیا ہے۔ سفارت خانہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کہا کہ "یو ایس ایس ایم کے ذریعہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا دونوں ممالک کے لیے بے پناہ امکانات والا قدم ہے۔"
غور طلب ہے کہ پاکستان چین کا تزویراتی شریک ہے، چین نے نایاب زیر زمین مواد کی امریکہ برآمد پر پابندی لگائی ہے اور بھارت سے بھی کہا ہے کہ اس طرح کا مواد امریکہ کو برآمد نہ کرے ایسے میں یہ سوال بہرحال باقی ہے کہ کیا پاکستان اس حوالے سے اپنے اسٹراٹیجک پارٹنر 'چین' کو رضامند کر سکے گا؟
