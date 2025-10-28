  1. اصلی صفحہ
آرمی چیف نے اردن کے شاہ کے ساتھ ملاقات کی، کس اہم موضوع پر بات ہوئی؟

28 اکتوبر 2025 - 16:43
مآخذ: روزنامہ جنگ
آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اردن کے سرکاری دورہ کے دوران اردن کے شاہ عبداللہ دوئم سے ملاقات کی جس میں دو طرفہ دفاعی تعاون پر بات چیت ہوئی ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں ولی عہد شہزادہ حسین بن عبداللہ بھی موجود تھے۔

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اردن کے سرکاری دورہ کے دوران اردن کے شاہ عبداللہ دوئم سے ملاقات کی جس میں دو طرفہ دفاعی تعاون پر بات چیت ہوئی ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں ولی عہد شہزادہ حسین بن عبداللہ بھی موجود تھے۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، دفاع اور سکیورٹی کے شعبوں میں دوطرفہ تعاون کے فروغ اور علاقائی امور پر گفتگو کی گئی۔

فیلڈ مارشل نے اردنی مسلح افواج کے چیئرمین جوائنٹ چیفس آف اسٹاف سے بھی ملاقات کی جبکہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو جنرل ہیڈکوارٹرز عمان آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا ۔ فریقین نے پاکستان اور اردن کی مسلح افواج کے درمیان دیرینہ اور برادرانہ تعلقات کو سراہا۔

میجر جنرل یوسف احمد الحنیتی نےعلاقائی امن و سلامتی کےلیے پاکستان کی مسلح افواج کےکردار پر خراج تحسین پیش کیا۔آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ آرمی چیف نے پاکستانی عوام، حکومت اور مسلح افواج کی جانب سے شاہ عبداللہ کےلیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور اردن کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ شاہ عبداللہ دوئم نے پاکستان آرمی کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور علاقائی امن و استحکام کے لیے کردار کو سراہا اور دو طرفہ دفاعی تعاون کو مزید فروغ دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔

