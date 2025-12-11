تصویری رپورٹ| نجف اشرف میں حضرت فاطمہ زہراء س کی ولادتِ باسعادت کی مناسبت سے فاطمۃ بضعة مني کے عنوان سے گیارہویں بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد
اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، جنابِ حضرت فاطمہ زہراء سلام اللہ علیہا کی ولادتِ باسعادت اور شیخ الجامعه سماحة الشیخ محسن علی نجفی قدس سرہ کی دوسری برسی کی مناسبت سے مؤسسة الکوثر کی جانب سے نجفِ اشرف میں گیارہویں سالانہ بین الاقوامی کانفرنس منعقد کی گئی جس کا عنوان فاطمۃ بضعة مني تھا
11 دسمبر 2025 - 23:50
