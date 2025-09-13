افغانستان کو واضح کردیا ہے خارجیوں اور پاکستان میں سے ایک کا انتخاب کرلیں: وزیراعظم

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ دہشت گردی کا بھرپور جواب جاری رہےگا اور افغانستان کو واضح کردیا ہے کہ خارجیوں اور پاکستان میں سے ایک کا انتخاب کرلیں۔
وزیر اعظم شہبازشریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بنوں کا دورہ کیا جہاں دہشت گردی سے متعلق اہم اور اعلیٰ سطح اجلاس میں شرکت کی۔
سکیورٹی ذرائع نے بتایاکہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے جنوبی وزیرستان آپریشن میں 12 بہادر شہدا کی نمازجنازہ میں بھی شرکت کی جبکہ وزیراعظم اور فیلڈمارشل نے بنوں سی ایم ایچ میں زخمیوں کی عیادت بھی کی۔
سکیورٹی ذرائع کے مطابق کور کمانڈر پشاور نے علاقے کی سکیورٹی صورتحال پر تفصیلاً بریف کیا، دہشت گردوں کے سرغنہ اور سہولت کار افغانستان میں ہیں، ان دہشت گردوں کی پشت پناہی بھارت کر رہا ہے۔
اس موقع پر وزیراعظم کا کہنا تھاکہ دہشت گردی کا بھرپور جواب جاری رہےگا، اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام برداشت نہیں کیا جائے گا۔
انہوں نے کہاکہ افغانستان کو واضح کردیاہےکہ خارجیوں اور پاکستان میں سےایک کا انتخاب کرلیں، پاکستانی قوم دہشت گردی کے معاملے پر سیاست اورگمراہ کن بیانیےکو رد کرتی ہے۔
ان کا کہنا تھاکہ جو بھی خارجیوں اور بھارتی پراکسیوں کی سہولت کاری اور معاملہ فہمی کی بات کرتا ہے وہ انہی کا آلہ کار ہے، اُسے بھی اسی زبان میں جواب دیا جائے گا جس کا وہ حق دار ہے، عوام، ریاست اور افواج پاکستان سے مل کربھارتی پراکسیوں کےخلاف بنیان مرصوص کی طرح متحدہیں۔
وزیراعظم نے حکم دیاکہ دہشت گردی کا مزید مؤثر جواب دینے کیلئے ضروری انتظامی اور قانونی اقدامات فوراً کریں گے۔
انہوں نے کہاکہ دہشت گردی کے واقعات میں افغان باشندے شامل ہیں، دہشت گرد افغانستان سے آکرپاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں، غیر قانونی طور پرپاکستان میں مقیم افغان باشندوں کا جلد انخلا انتہائی اہم ہے۔
آپ کا تبصرہ