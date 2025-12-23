شعیہ علماء کونسل اور زہرہ اکیڈمی کی بہاولپور میں سیلاب متاثرین کے لیے امداد

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، شعیہ علماء کونسل اور زہرہ اکیڈمی پاکستان نے بہاولپور کے مختلف علاقوں میں سیلاب سے متاثرہ ۵۰۰ خاندانوں کو خوراک اور دیگر ضروری اشیاء فراہم کیں۔
امدادی سرگرمیوں میں بسٹی بلوچاں لال سہنرا، بسٹی سہلان، جلال آباد، لال پیر، جھوک وڑھیل، بسٹی گورڈا، کوٹ ڈڈو گھولو، بسٹی بلوچاں اور بسٹی موہنا جیسے علاقوں میں متاثرین تک مدد پہنچائی گئی، اور یہ امداد کسی بھی مذہبی یا فرقہ وارانہ تقسیم سے بالاتر ہو کر فراہم کی گئی۔
اس پروگرام کی نگرانی شعیہ علماء کونسل پاکستان کے چیئرمین علامہ سید ساجد علی نقوی نے کی، جنہوں نے متاثرہ کمیونٹی کو یکجہتی اور حمایت کا پیغام بھی دیا۔
مقامی مذہبی رہنماؤں، بزرگوں اور رہائشیوں نے اس بروقت امداد کو سراہا اور علامہ نقوی، ڈاکٹر شبیر حسن متمی اور دونوں اداروں کے رضا کاروں کا دل سے شکریہ ادا کیا۔
متاثرین نے دعا کی کہ اس قسم کی انسانی ہمدردی کی کوششیں جاری رہیں اور سیلاب کے بعد ان کی بحالی کے عمل میں مددگار ثابت ہوں۔
