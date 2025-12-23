جماعت اسلامی سندھ کے رہنما، غزہ میں فوج بھیجنا کرائے کے قاتل کا کردار ادا کرنے کے مترادف ہے

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، جماعت اسلامی سندھ کے امیر کاشف سعید شیخ نے پاکستانی حکومت سے زور دیا ہے کہ وہ غزہ میں کسی بھی بین الاقوامی امن فوج کے منصوبے میں حصہ لینے سے گریز کرے اور فلسطینی آزادی کی تحریک کے حق میں اپنی حمایت برقرار رکھے۔
شیخ نے کہا کہ غزہ میں فوجی بھیجنا اسرائیل کے مبینہ نسل کشی اور جنگی جرائم میں مدد دینے کے مترادف ہے اور پاکستان کو ایسے کسی بھی منصوبے میں شامل نہیں ہونا چاہیے جو فلسطینی حقوق اور خودمختاری کو نقصان پہنچا سکتا ہو۔
انہوں نے پاکستانی حکومت پر زور دیا کہ وہ فلسطین کے حق میں موقف مضبوط رکھے اور اسرائیل کے قبضے کو مزید سہارا دینے والے کسی بھی اقدام سے گریز کرے۔
شیخ نے بین الاقوامی برادری، خاص طور پر اقوام متحدہ، پر تنقید کی کہ وہ فلسطین میں جاری مظالم کے سامنے خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے اور اسرائیل کے حق میں واضح جانبداری دکھا رہی ہے۔
جماعت اسلامی سندھ کے رہنما نے پاکستان کی طویل المدتی پالیسی کا حوالہ دیا کہ پاکستان ہمیشہ فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت اور آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے حق میں رہا ہے اور قائداعظم محمد علی جناح کے موقف کو یاد دلایا، جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی مخالفت کی تھی اور فلسطینی عوام کے حق میں ہمیشہ کھڑے رہے۔
شیخ نے زور دیا کہ پاکستان فلسطینی عوام کی حمایت جاری رکھے، اسرائیل کو تسلیم نہ کرے اور غزہ میں کسی بھی فوجی دستے کو نہ بھیجے۔ انہوں نے شفافیت اور عوام کو غزہ و فلسطین سے متعلق حکومت کے فیصلوں سے آگاہ رکھنے کا بھی مطالبہ کیا۔
