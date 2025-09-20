  1. اصلی صفحہ
سعودیہ سے معاہدےکے ثمرات سے پاکستان معاشی طور بھی مستحکم ہوگا: خواجہ آصف

20 ستمبر 2025 - 19:11
News ID: 1729057
مآخذ: روزنامہ جنگ
وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہےکہ معاہدےکے بعد سعودی عرب میں ہماری افواج کی تعداد میں اضافہ ہوگا، اس معاہدےکے ثمرات سے پاکستان معاشی طور بھی مستحکم ہوگا۔

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ پاکستان اور  سعودی عرب کا معاہدہ تاریخ ساز  ہے،  یہ معاہدہ معرکہ حق کی فتح کی مرہون منت ہے۔

خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ  75 سال میں ہم  نے  پہلے بھی دفاعی معاہدے کیے لیکن مشکل وقت آیا  تو  معاہدے کرنے  والوں  نے مدد نہیں کی۔

وزیردفاع کا کہنا  تھا کہ  معاہدے کے بعد سعودی عرب  میں  ہماری افواج کی تعداد  میں اضافہ ہوگا، دیگر ممالک کے ساتھ بھی دفاعی معاہدے ممکن ہیں، جو ہمارے  خیر خواہ  نہیں وہ اس معاہدے  سے ناخوش ہیں۔

خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ  سعودی ولی عہدنےمجھے یادکرایا تھا کہ سن 71 میں  سعودیہ  نے 2 گن بوٹس کراچی  بھجوائی تھیں۔

