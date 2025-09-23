فلسطین کے ملک کے قیام کے لیے عملی اقدام کا وقت آ پہنچا ہے

اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا ـ کے مطابق،الجزائر کے وزیر خارجہ احمد العطاف نے کہا ہے کہ اب فلسطین کے آزاد ملک کے قیام کے لیے عملی قدم اٹھانے کا وقت آ گیا ہے۔ العطاف نے نیویارک میں "دو ریاستی حل" کے موضوع پر منعقدہ کانفرنس میں زور دیا کہ عالمی سطح پر دو ریاستی حل پر اتفاق ہی فلسطین اور اسرائیل کے تنازع کا حتمی حل ہے۔
انہوں نے فلسطین کی اقوام متحدہ میں مکمل رکنیت کی ضرورت پر بھی زور دیا اور فلسطینی گروہوں کے درمیان اتحاد کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ یہ کانفرنس فرانس اور سعودی عرب کی قیادت میں منعقد ہو رہی ہے جس میں دنیا کے کئی سربراہان شرکت کر رہے ہیں تاکہ فلسطین کو ایک آزاد ملک کے طور پر تسلیم کیا جا سکے۔
متوقع ہے کہ استرالیا، نیوزی لینڈ، بیلجیم، سان مارینو، آندورا، مالٹا اور لکسمبرگ جیسے ممالک بھی فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان کریں گے۔ اس دوران اسرائیلی حکام نے کانفرنس کے جواب میں فرانس اور دیگر ممالک کے خلاف سخت ردعمل کے اقدامات پر غور شروع کر دیا ہے، جس میں مغربی کنارے کے بعض علاقوں کا الحاق بھی شامل ہو سکتا ہے۔
امریکہ نے بھی اسرائیل کے خلاف ممکنہ کارروائیوں کے سلسلے میں فرانس اور دیگر ممالک کو خبردار کیا ہے۔ غزہ پر اسرائیل کی تازہ کارروائیوں اور مغربی کنارے میں صہیونی آبادکاروں کی بڑھتی ہوئی ہراسگی کے باعث دو ریاستی حل کے نفاذ کے لیے فوری کارروائی کی ضرورت کو بڑھا دیا ہے تاکہ یہ حل ہمیشہ کے لیے ختم نہ ہو جائے۔
فرانس کے وزیر خارجہ جان نوئل بارو نے کہا ہے کہ توقع ہے کہ فرانس کے فلسطین کو تسلیم کرنے کے فیصلے کے بعد دیگر ممالک بھی اس اقدام کی پیروی کریں گے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ دو ریاستی حل آج اس وقت سے کہیں زیادہ خطرے میں ہے جب یہ تقریباً 30 سال قبل اوسلو معاہدے میں طے پایا تھا۔
برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور پرتگال نے حال ہی میں فلسطین کو تسلیم کیا ہے اور توقع کی جا رہی ہے کہ فرانس اور پانچ دیگر ممالک بھی جلد یہ قدم اٹھائیں گے۔ فلسطینی اتھارٹی کے مطابق اب تک اقوام متحدہ کے 193 ارکان میں سے 149 ممالک نے فلسطین کو تسلیم کیا ہے۔
کچھ ممالک نے فلسطین کو تسلیم کرنے کے لیے مخصوص شرائط عائد کی ہیں جبکہ دیگر ممالک تعلقات کی معمول پر لانے کو مرحلہ وار اور فلسطینی اتھارٹی کی اصلاحات پر منحصر کر رہے ہیں۔ اسرائیل نے فلسطینی صدر محمود عباس پر اصلاحات کی ذمہ داری پوری کرنے کا اعتماد ختم کر دیا ہے۔
صدر محمود عباس اور دیگر فلسطینی رہنما نیویارک کانفرنس میں ذاتی طور پر شرکت نہیں کریں گے کیونکہ امریکہ نے انہیں ویزے جاری کرنے سے انکار کر دیا ہے، تاہم وہ ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کریں گے۔
نیویارک میں منعقدہ پہلے دو ریاستی حل کی کانفرنس میں، جو 6 سے 8 اگست تک جاری رہی، جنگ بندی اور فلسطین کے آزاد ملک کے قیام کے لیے اجتماعی اقدامات پر اتفاق کیا گیا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 21 ستمبر کو فرانس اور سعودی عرب کی قیادت میں فلسطین کی شناخت کے حق میں قرارداد پاس کی جسے 142 ممالک نے حمایت اور 10 نے مخالفت کی۔
آپ کا تبصرہ