برطانیہ میں فلسطنین کے حق میں احتجاج

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، برطانیہ کے شہر گلاسگو میں مظاہرے کے شرکاء نے فلسطینی پرچم اٹھائے ہوئے صیہونی حکومت کے جرائم کی مذمت میں نعرے لگائے۔ وہ اپنے ہاتھوں میں فلسطینیوں کے حامی قیدیوں کی حمایت میں ایسے بینرز بھی اٹھائے تھے، جن پر "فلسطین ایکشن" گروپ کے معاملے میں بھوک ہڑتال کرنے والوں کی حمایت جیسے نعرے درج تھے۔ مانچسٹر میں بھی مقامی فلسطینی حامی گروپوں نے شہر کے گرجا گھر کے سامنے اجتماع کرکے "غزہ کا محاصرہ ختم کرنے" کا مطالبہ کیا۔
مظاہرین نے غزہ پر صیہونی حکومت کے مسلسل حملوں کا ذکر کرتے ہوئے مغرب کی جانب سے اس غاصب حکومت کی فوجی اور سیاسی حمایت کے خاتمے اور عام شہریوں کے قتل عام کے ذمہ داروں کا احتساب کرنے کا مطالبہ کیا۔اسی طرح شہر آکسفورڈ میں بھی ایک ریلی نکالی گئی جس میں فلسطین کی حمایت کے سایہ میں انتہائی دائیں بازو کا مقابلہ کرنے پر توجہ مرکوز کی گئی۔
مظاہرین نے نسل پرستی اور اسلام فوبیا کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ عوامی مظاہروں کے خلاف سیکورٹی دباؤ بڑھانے کے بجائے، اندرونی بحرانوں اور تفرقہ انگیز پالیسیوں کی جڑوں کو خاتمہ کرے۔یہ مظاہرے ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جب حالیہ ہفتوں کے دوران برطانیہ میں فلسطینیوں کے حامی مظاہروں کے خلاف سکیورٹی کے دباؤ میں شدت آئی ہے اور گرفتاریوں کی تعداد پانچ سو سے زیادہ ہوگئی ہے۔
