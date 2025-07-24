غزہ: بھوک کی شدت سے مزید 10 فلسطینی شہید

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا | غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق اکتوبر 2023ء سے اب تک غذائی قلت کے باعث شہادتوں کی تعداد 111 ہو گئی ہے۔
بین الاقوامی امدادی تنظیموں اور انسانی حقوق کے گروپوں نے غزہ میں بڑے پیمانے پر خوراک کی کمی سے خبردار کرتے ہوئے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ اس حوالے سے فوری اقدامات کریں۔
امدادی تنظیم اُنروا کا کہنا ہے کہ اردن، مصر کراسنگ پر ہزاروں ٹن امدادی سامان موجود ہے، اسرائیل دروازے کھولے، امداد غزہ میں جانے دے۔
دوسری جانب اقوام متحدہ نے صورتحال کو ہولناک انسانی بحران قرار دے دیا۔
ادھر حماس نے صہیونی ریاست سے جنگ بندی تجاویز پر رضا مندی ظاہر کردی، مجوزہ جنگ بندی معاہدہ دستخط کر کے ثالثی فریقوں کے حوالے کر دیا گیا ہے اور حماس کا کہنا ہے کہ اب جنگ بندی کا دار و مدار اسرائیل پر ہے۔
