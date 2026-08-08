۱۲۰ سال بعد، مونٹی نیگرو کے بلیفلیا میں پہلی مسجد کا افتتاح

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،مونٹی نیگرو کے علاقے بلیفلیا میں مسلمانوں کا طویل انتظار ختم ہوگیا اور تقریباً ۱۲۰ سال بعد پہلی مسجد کا افتتاح کر دیا گیا۔ اس تاریخی موقع پر مقامی مسلمانوں کے علاوہ مذہبی شخصیات اور بڑی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی۔
نئی مسجد بلیفلیا کے مضافاتی گاؤں اودژاک میں تعمیر کی گئی ہے۔ افتتاح کو علاقے میں اسلامی ورثے کی بحالی اور مسلم برادری کی مذہبی و سماجی زندگی کے استحکام کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا گیا۔
مونٹی نیگرو کی اسلامی کمیونٹی کے سربراہ رفعت فیزیچ نے مسجد کی تعمیر میں تعاون کرنے والے اداروں، مخیر حضرات اور تمام معاونین کا شکریہ ادا کیا۔
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مذہبی شخصیات نے کہا کہ یہ مسجد محض ایک عبادت گاہ نہیں بلکہ مسلم برادری کے عزم، اتحاد اور استقامت کی علامت ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ مسجد علاقے میں دینی تعلیم، ثقافتی سرگرمیوں، خیر اور پرامن بقائے باہمی کا مرکز بنے گی۔
افتتاحی تقریب میں مسجد کی تعمیر میں تعاون کرنے والے اداروں اور مخیر حضرات کو خراجِ تحسین پیش کیا گیا اور انہیں اعزازی اسناد بھی دی گئیں۔ تقریب کا اختتام خصوصی دعا کے ساتھ ہوا۔
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