مقبوضہ مغربی کنارے میں ایک ہی رات دو مساجد نذرِ آتش

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، فلسطینی ذرائع کے مطابق صہیونی آبادکاروں نے ایک ہی رات کے دوران مغربی کنارے میں دوسری مسجد کو بھی آگ لگا دی، جس کے نتیجے میں مسجد کے مختلف حصوں کو شدید نقصان پہنچا۔
رپورٹس کے مطابق تازہ حملہ طولکرم کے جنوب میں واقع گاؤں کور کی مسجد پر کیا گیا، جہاں آبادکاروں نے آتش گیر مواد پھینک کر مسجد کو نذرِ آتش کر دیا۔
یہ واقعہ چند گھنٹے قبل نابلس کے جنوب میں واقع قصرہ قصبے کی مسجد پر ہونے والے اسی نوعیت کے حملے کے بعد پیش آیا، جس سے ایک ہی رات میں دو مساجد کو نشانہ بنائے جانے کے واقعات سامنے آئے۔
مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ حالیہ ہفتوں کے دوران مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینی دیہات، گھروں، گاڑیوں اور مذہبی مقامات پر آبادکاروں کے حملوں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ ان کے مطابق یہ حملے اکثر اسرائیلی فورسز کی موجودگی یا مبینہ سرپرستی میں کیے جاتے ہیں۔
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