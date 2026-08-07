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دمشق کے نواحی علاقے میں مسافر بس میں بم دھماکا، متعدد افراد ہلاک و زخمی

7 اگست 2026 - 15:30
News ID: 1849780
دمشق کے نواحی علاقے میں مسافر بس میں بم دھماکا، متعدد افراد ہلاک و زخمی

شامی اور عرب ذرائع ابلاغ نے دمشق کے نواحی علاقے جرمانا میں ایک مسافر بس کے اندر بم دھماکے کی اطلاع دی ہے، جس کے نتیجے میں ابتدائی اطلاعات کے مطابق متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، شامی اور عرب میڈیا نے بتایا ہے کہ دمشق کے نواحی شہر جرمانا میں ایک مسافر بس کے اندر بم دھماکا ہوا، جس کے بعد متعدد افراد کے ہلاک اور زخمی ہونے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔

الجزیرہ نے بھی دھماکے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ جرمانا شہر میں ایک مسافر بس کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہوئے۔

تاحال دھماکے میں ہلاک اور زخمی ہونے والوں کی درست تعداد سامنے نہیں آئی، جبکہ واقعے کی وجوہات اور دھماکے کی نوعیت کے بارے میں بھی مزید تفصیلات جاری نہیں کی گئیں۔

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