دمشق کے نواحی علاقے میں مسافر بس میں بم دھماکا، متعدد افراد ہلاک و زخمی

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، شامی اور عرب میڈیا نے بتایا ہے کہ دمشق کے نواحی شہر جرمانا میں ایک مسافر بس کے اندر بم دھماکا ہوا، جس کے بعد متعدد افراد کے ہلاک اور زخمی ہونے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔
الجزیرہ نے بھی دھماکے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ جرمانا شہر میں ایک مسافر بس کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہوئے۔
تاحال دھماکے میں ہلاک اور زخمی ہونے والوں کی درست تعداد سامنے نہیں آئی، جبکہ واقعے کی وجوہات اور دھماکے کی نوعیت کے بارے میں بھی مزید تفصیلات جاری نہیں کی گئیں۔
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