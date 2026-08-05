پاکستان کے علاقے گلگت بلتستان میں اربعین حسینی کا ھکوس عزا بر آمد

اصلی صفحہ نیوز سروس تصاویر پاکستان کے علاقے گلگت بلتستان میں اربعین حسینی کا ھکوس عزا بر آمد 5 اگست 2026 - 16:12 News ID: 1848918 مآخذ: ابنا لیبلز پاکستان گلگت بلتستان جلوس اربعین متعلقہ خبریں۔ شیعیان،حیدرکرارؑ نے تاریخ رقم کردی، مینار پاکستان شہید رہبر آیت اللہ خامنہ ای ؒ سے عشق ومحبت کا گواہ بن گیا تصویری رپورٹ |امامیہ جامع مسجد، گلگت، پاکستان میں محفل قرآنی کا انعقاد شہید امام خامنہ ای کی یاد میں 13 جون کو لاہور میں "شہید امت” کانفرنس اسلام آباد، لاہور اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں زلزلےکے شدید جھٹکے، شدت 5.9 ریکارڈ
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