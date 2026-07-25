امریکہ اور اسرائیل لبنان، عرب دنیا اور امتِ مسلمہ کے خیرخواہ نہیں، شیخ احمد القطان

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، لبنان کی تنظیم "قولنا والعمل" کے سربراہ شیخ احمد القطان نے بقاع کے علاقے برالیاس میں واقع مسجد و مرکز عمر بن خطاب میں نمازِ جمعہ کے خطبے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ القوات اللبنانیہ کے سربراہ سمیر جعجع کی جانب سے بعض سنی ارکانِ پارلیمان کے خلاف دیے گئے بیانات صرف چند سیاسی شخصیات ہی نہیں بلکہ لبنان کے اہلِ سنت والجماعت کے وقار کے خلاف ہیں۔
انہوں نے کہا کہ عوام کے منتخب نمائندوں کے خلاف توہین آمیز زبان استعمال کرنا سیاسی ذمہ داری اور قومی آداب کے منافی ہے۔
شیخ القطان نے لبنان کی موجودہ صورتحال کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ملک کو کسی ایک فریق کی برتری یا دوسرے کو خارج کرنے کی سوچ سے نہیں چلایا جا سکتا، بلکہ موجودہ بحرانوں سے نکلنے کا واحد راستہ تمام سیاسی اور مذہبی طبقات کی حقیقی شراکت اور قومی اتحاد ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ لبنان کو درپیش اہم مذاکرات اور آئندہ کی سیاسی پیش رفت داخلی ہم آہنگی اور باہمی افہام و تفہیم کی پہلے سے کہیں زیادہ متقاضی ہے۔
اپنے خطاب کے دوسرے حصے میں شیخ احمد القطان نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل لبنان، عرب دنیا اور امتِ مسلمہ کے خیرخواہ نہیں ہیں، اس لیے لبنانی حکام اور عرب و اسلامی ممالک کو اپنی پالیسیاں ان قوتوں کی حمایت کی امید پر استوار نہیں کرنی چاہییں۔
انہوں نے کہا کہ امریکی خارجہ پالیسی ہمیشہ اپنے قومی مفادات کے تابع ہوتی ہے، اس لیے لبنان کو بھی اپنے فیصلے صرف قومی مفادات کی بنیاد پر کرنے چاہییں۔
شیخ القطان نے مزید کہا کہ جب تک لبنان کے مقبوضہ علاقے آزاد نہیں ہوتے اور ریاست اپنی مکمل خودمختاری بحال نہیں کر لیتی، لبنانی عوام کو اپنی سرزمین اور قومی خودمختاری کے دفاع کے لیے تمام دستیاب قوتوں سے استفادہ کرنے کا حق حاصل ہے۔
انہوں نے مسئلہ فلسطین کا ذکر کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ اسرائیل کے طرزِ عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنے معاہدوں اور وعدوں کی پابندی نہیں کرتا، اس لیے لبنان کے لیے مؤثر دفاعی اور بازدارانہ صلاحیت برقرار رکھنا اب بھی ایک قومی ضرورت ہے۔
آپ کا تبصرہ