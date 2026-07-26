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شہید حسن احمد دایخ کی نمازِ جنازہ اور تدفین، بیروت کے جنوبی علاقے میں

26 جولائی 2026 - 17:02
News ID: 1845259
شہید حسن احمد دایخ کی نمازِ جنازہ اور تدفین، بیروت کے جنوبی علاقے میں

بیروت: حزب اللہ لبنان اور عوام کی بڑی تعداد نے شہید حسن احمد دایخ کی میت کو بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقے میں جلوسِ جنازہ کی صورت میں الوداع کہا، بعد ازاں انہیں شہدائے "روضۃ الزہراءؑ" قبرستان میں سپردِ خاک کر دیا گیا۔

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، ہفتہ کی شام بیروت کے جنوبی علاقے ضاحیہ میں شہید حسن احمد دایخ کی تشییع جنازہ کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں شہید کے اہل خانہ، شہداء کے خاندانوں، علمائے کرام، سیاسی و سماجی شخصیات اور مزاحمت کے حامیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔

شرکائے جنازہ نے اس موقع پر شہید کی یاد کو خراجِ عقیدت پیش کیا اور ان کی خدمات کو سراہا۔

تقریب کے اختتام پر شہید حسن احمد دایخ کی نمازِ جنازہ ادا کی گئی، جس کے بعد ان کی میت کو ضاحیہ جنوبی بیروت میں واقع شہدائے روضۃ الزہراءؑ قبرستان منتقل کیا گیا، جہاں انہیں سپردِ خاک کر دیا گیا۔

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