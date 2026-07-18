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آپریشن نصر 2؛

ایران کے بنیادی ڈھانچوں پر حملہ ہؤا تو امارات کے ہوائی اڈوں اور بندرگاہوں کو نشانہ بنائیں گے، ایرانی اہلکار

18 جولائی 2026 - 19:39
News ID: 1841848
ایران کے بنیادی ڈھانچوں پر حملہ ہؤا تو امارات کے ہوائی اڈوں اور بندرگاہوں کو نشانہ بنائیں گے، ایرانی اہلکار

ایک سیکیورٹی اہلکار نے اعلان کیا کہ اگر امریکہ ایران کے غیر فوجی بنیادی ڈھانچے پر حملہ کرتا ہے تو، امارتی شہریوں کی جانوں کو جوابی حملوں سے بچانے کے لئے، دبئی اور ابوظہبی کے ہوائی اڈوں کے ساتھ ساتھ فجیرہ اور جبل علی کی بندرگاہوں کو فوری طور پر خالی کرایا جانا چاہئے۔

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا؛ اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کے ایک باخبر اہلکار نے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف کسی بھی امریکی فوجی کارروائی کے نتائج کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے اعلان کیا:

- اگر آج رات امریکہ اسلامی جمہوریہ ایران کے غیر فوجی بنیادی ڈھانچوں پر حملہ کرتا ہے تو اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کی جوابی کاروائیوں سے، خطے کی عرب ریاستوں کے شہریوں کی جانوں کی حفاظت کے لئے، ضروری ہے کہ دبئی اور ابوظہبی کے ہوائی اڈوں کے ساتھ ساتھ فجیرہ اور جبل علی کی بندرگاہوں کو فوری طور پر خالی کرایا جانا چاہئے۔

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