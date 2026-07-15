فائنینشل ٹائمز: ایران سے محاذ آرائی میں ٹرمپ مشکل صورتحال سے دوچار

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک پیچیدہ صورتحال سے دوچار ہیں، جہاں انہیں سیاسی، معاشی اور عسکری چیلنجز کا بیک وقت سامنا ہے۔
رپورٹ میں متعدد امریکی ماہرین کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ ایران کے خلاف جاری فوجی کارروائیوں سے اب تک واشنگٹن کو کوئی واضح اسٹریٹجک کامیابی حاصل نہیں ہوئی، جبکہ "کشیدگی بڑھا کر کشیدگی کم کرنے" کی حکمتِ عملی بھی مطلوبہ نتائج دینے میں ناکام رہی ہے۔
فائنینشل ٹائمز کے مطابق، اگر یہ تنازع طویل ہوتا ہے تو اس سے نہ صرف امریکی دفاعی نظام اور عسکری وسائل پر دباؤ بڑھے گا بلکہ دنیا کے دیگر خطوں میں امریکہ کی فوجی توجہ اور صلاحیت بھی متاثر ہو سکتی ہے۔
رپورٹ میں سیاسی اثرات کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ اس کے مطابق تیل اور ایندھن کی بڑھتی ہوئی قیمتیں، جنگ کے طویل ہونے کے خدشات کے ساتھ مل کر، آئندہ امریکی وسط مدتی انتخابات میں صدر ٹرمپ اور ریپبلکن پارٹی کی سیاسی پوزیشن پر منفی اثر ڈال سکتی ہیں۔
رپورٹ کے مطابق، ایسی صورتِ حال میں امریکی حکومت اپنے ابتدائی اہداف سے ہٹ کر خلیج فارس میں بحری جہازوں کی آمدورفت کو یقینی بنانے کو ترجیح دینے پر مجبور ہو سکتی ہے۔
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