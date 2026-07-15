ٹرمپ کے حامیوں کو ایران کے خلاف متحرک کرنے کے لیے اسرائیل کی میڈیا مہم کا انکشاف

اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، امریکی جریدے ٹائم نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ غیر ملکی ایجنٹس کی رجسٹریشن ایکٹ (FARA) کے تحت درج دستاویزات سے معلوم ہوتا ہے کہ بریڈ پارسکیل کی کمپنی کلاک ٹاور ایکس نے ستمبر 2025 سے ماہانہ 15 لاکھ ڈالر کے معاہدے کے تحت امریکی قدامت پسند حلقوں میں اسرائیل کا مثبت تاثر اجاگر کرنے کے لیے ایک وسیع ڈیجیٹل مہم چلائی۔
رپورٹ کے مطابق، اس مہم میں سوشل میڈیا پر بڑے پیمانے پر مواد کی تیاری، مختلف انفلوئنسرز کے ساتھ تعاون اور مصنوعی ذہانت کے نظاموں کے ذریعے تیار ہونے والے مواد پر اثر انداز ہونے کی کوششیں بھی شامل تھیں۔
ٹائم نے مزید دعویٰ کیا کہ ٹرمپ انتظامیہ کے ایران کے ساتھ ابتدائی معاہدے تک پہنچنے کے بعد "میگا" (MAGA) تحریک سے وابستہ بعض سرگرم کارکنوں کی جانب سے ہم آہنگ انداز میں ایسے پیغامات شائع کیے گئے، جن میں امریکی صدر پر تہران کے سامنے پسپائی اختیار کرنے کا الزام لگایا گیا اور ایران کے خلاف دباؤ برقرار رکھنے کا مطالبہ کیا گیا۔
رپورٹ کے مطابق، بعض امریکی حکام نے ان سرگرمیوں کو امریکی سیاسی فضا پر اثرانداز ہونے کے لیے ایک منظم آپریشن قرار دیا ہے۔
دوسری جانب بریڈ پارسکیل نے ان دعوؤں کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے نہ تو ٹرمپ کی پالیسیوں کو کمزور کرنے میں کوئی کردار ادا کیا اور نہ ہی امریکی صدر کے فیصلوں کے خلاف کسی مہم کی قیادت کی۔
تاہم ٹائم نے بعض امریکی اور صہیونی ذرائع کے حوالے سے لکھا ہے کہ نہ وائٹ ہاؤس اور نہ ہی بنیامین نتن یاہو کی حکومت اس منصوبے کے نتائج سے مطمئن ہے، کیونکہ یہ میڈیا مہم امریکی قدامت پسند حلقوں کے ایک حصے میں اسرائیل کی کم ہوتی ہوئی حمایت کو روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔
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