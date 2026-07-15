  1. اصلی صفحہ
  2. نیوز سروس
  3. امریکہ

امریکہ کی ریاست یوٹاہ میں اسلاموفوبیا پر مبنی چاقو حملہ، مسلمان شہری شدید زخمی

15 جولائی 2026 - 18:15
News ID: 1840675
امریکہ کی ریاست یوٹاہ میں اسلاموفوبیا پر مبنی چاقو حملہ، مسلمان شہری شدید زخمی

سالٹ لیک سٹی: امریکہ کی ریاست یوٹاہ میں ایک شخص نے مبینہ طور پر اسلام دشمنی کے جذبے کے تحت ایک مسلمان شہری پر چاقو سے حملہ کر کے اسے شدید زخمی کر دیا۔ واقعے کے بعد ملزم کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ مسلم حقوق کی تنظیموں نے اس حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے امریکہ میں اسلاموفوبیا پر مبنی جرائم میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔

اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، یہ واقعہ ریاست یوٹاہ کے شہر ویسٹ ویلی کے ویلی فیئر مال میں پیش آیا، جہاں حملہ آور نے متاثرہ شخص کے قریب جا کر پہلے اس کا نام اور مذہب دریافت کیا، پھر اس پر پے درپے چاقو کے وار کر دیے۔ موقع پر موجود افراد نے پولیس پہنچنے سے پہلے ہی حملہ آور کو قابو کر لیا۔

پولیس کے مطابق 48 سالہ ملزم نے دورانِ تفتیش اعتراف کیا ہے کہ اس نے مسلمان ہونے کی وجہ سے متاثرہ شخص کو نشانہ بنایا اور اسے قتل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ سکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ ملزم کی رہائی معاشرے کے لیے سنگین خطرہ ثابت ہو سکتی ہے۔

متاثرہ شخص، جو شاپنگ مال کے ایک اسٹال پر ملازم تھا، تقریباً 15 چاقو کے وار لگنے کے بعد تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا۔ ڈاکٹروں کے مطابق اس کی جان بچانے کے لیے متعدد آپریشن کرنا پڑیں گے۔

واقعے کے بعد امریکہ کی کونسل برائے اسلامی تعلقات (CAIR) سمیت مسلم حقوق کی مختلف تنظیموں نے حملے کی سخت مذمت کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ امریکہ میں اسلاموفوبیا پر مبنی نفرت انگیز جرائم میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ انسانی حقوق کے کارکنوں نے بھی اس واقعے کو حالیہ برسوں میں مسلمانوں کے خلاف بڑھتے ہوئے حملوں کے تسلسل کا حصہ قرار دیا ہے۔

آپ کا تبصرہ

You are replying to: .
captcha