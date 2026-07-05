شہید رہبرِ انقلاب کا جسدِ مطہر پیر کی شب قم منتقل کیا جائے گا

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، مسجد مقدس جمکران کے متولی حجۃ الاسلام محمد حسن اجاق نژاد نے بتایا ہے کہ شہید رہبرِ انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای کے جسدِ خاکی کے استقبال اور میزبانی کے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ مسجد مقام میں جسدِ خاکی رکھنے کی جگہ تیار کر دی گئی ہے، جبکہ نمازِ جنازہ، مہمانوں کی نشست اور دیگر انتظامات کے لیے بھی تمام ضروری سہولتیں فراہم کر دی گئی ہیں۔
انہوں نے بتایا کہ شہید رہبرِ انقلاب کا جسدِ خاکی پیر کی شب قم منتقل کیا جائے گا، جہاں مسجد مقدس جمکران میں مراجعِ تقلید، علما اور دیگر معزز شخصیات کی موجودگی میں وداعی تقریب منعقد ہوگی۔
حجۃ الاسلام اجاق نژاد نے مزید کہا کہ نمازِ فجر کے بعد شہید رہبرِ انقلاب کے جسدِ خاکی پر نمازِ جنازہ ادا کی جائے گی، جس کے بعد مسجد مقدس جمکران میں عوام کی بڑی تعداد کی شرکت سے وداع، عزاداری اور نوحہ خوانی کی تقریبات منعقد ہوں گی۔
انہوں نے مزید بتایا کہ رہبرِ انقلاب کے دفتر اور بیت کے ساتھ مکمل رابطہ اور ہم آہنگی کے بعد تشییع کے تمام انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے، جبکہ مقررہ راستے پر اس عظیم الشان تقریب کے باوقار انعقاد کے لیے تمام ضروری سہولتیں اور انتظامات فراہم کر دیے گئے ہیں۔
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