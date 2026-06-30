مراکش کی فتح کا جشن، نیدرلینڈز میں فلسطین آزاد کے نعرے گونج اٹھے

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، فٹبال ورلڈ کپ میں مراکش کی کامیابی کے بعد نیدرلینڈز کے مختلف شہروں میں جشن منانے والے شائقین نے "فلسطین آزاد" کے نعرے لگائے اور مراکش کے قومی پرچم کے ساتھ فلسطینی پرچم بھی لہرایا۔
رپورٹس کے مطابق مراکش کے حامیوں نے ٹیم کی فتح کا جشن سڑکوں پر منایا، جہاں فلسطین کے حق میں نعرے بھی سنائی دیے۔ اس دوران بعض مقامات پر پولیس اور مظاہرین کے درمیان کشیدگی پیدا ہوگئی۔
ترک خبر رساں ادارے انادولو کے مطابق جشن کے دوران متعدد افراد کو گرفتار کیا گیا۔ نیدرلینڈز پولیس نے بتایا کہ بعض افراد نے اہلکاروں پر آتش بازی کا سامان اور پتھر پھینکے، جس کے بعد پولیس نے مرکزی سڑک وائلانت لان پر جمع ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے واٹر کینن کا استعمال کیا۔
پولیس کے مطابق عوامی بدامنی اور تشدد میں مبینہ ملوث ہونے کے الزام میں کئی افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔
واضح رہے کہ مراکش نے ہالینڈ کے خلاف سنسنی خیز مقابلے کے بعد پنالٹی شوٹ آؤٹ میں 3-2 سے کامیابی حاصل کرتے ہوئے ورلڈ کپ کے پری کوارٹر فائنل (آخری 16) مرحلے میں جگہ بنالی۔
مراکش کی یہ کامیابی عالمی سطح پر اس کی شاندار کارکردگی کا تسلسل سمجھی جا رہی ہے۔ یاد رہے کہ فیفا ورلڈ کپ 2022 میں مراکش سیمی فائنل تک رسائی حاصل کرنے والی پہلی افریقی اور عرب ٹیم بنی تھی۔
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