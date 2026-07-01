تہران اور نئی دہلی کے تعلقات میں تعاون کے وسیع امکانات موجود ہیں:ایرانی صدر

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ تہران اور نئی دہلی کے درمیان سیاسی، اقتصادی، تجارتی اور علاقائی تعاون کو مزید فروغ دینے کے وسیع مواقع موجود ہیں، جبکہ انہوں نے برکس (BRICS) کے پلیٹ فارم پر دونوں ممالک کے درمیان تعاون بڑھانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔
ایرانی ایوانِ صدر کے مطابق صدر پزشکیان نے منگل کے روز بھارت کے وزیرِ اعظم نریندر مودی سے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران برکس کے رکن ممالک کے وزرائے تیل و توانائی کے کامیاب اجلاس کے انعقاد پر بھارت کو مبارکباد دی اور امید ظاہر کی کہ ایران اور بھارت کے درمیان برکس کے تحت تعاون مزید مضبوط ہوگا۔
صدر پزشکیان نے کہا کہ ایران اور بھارت کے تعلقات تاریخی بنیادوں، باہمی احترام اور دیرینہ دوستی پر قائم ہیں، جنہیں سیاسی، اقتصادی، تجارتی، ٹرانزٹ اور بین الاقوامی شعبوں میں مزید وسعت دی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کو موجودہ مواقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے باہمی تعلقات کے فروغ کے لیے نئے راستے اختیار کرنے چاہییں۔
انہوں نے علاقائی اور عالمی امور پر تہران اور نئی دہلی کے مشترکہ مؤقف کو دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے اہم قرار دیا۔
صدر ایران نے حالیہ جنگ کے خاتمے سے متعلق طے پانے والے معاہدے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایران اپنی تمام ذمہ داریوں پر قائم ہے اور توقع رکھتا ہے کہ دوسرا فریق بھی نیک نیتی اور ذمہ داری کے ساتھ معاہدے پر عمل کرے تاکہ خطے میں پائیدار امن، استحکام اور سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے۔
گفتگو کے دوران بھارتی وزیرِ اعظم نریندر مودی نے حالیہ جنگ میں ایرانی قیادت، حکام اور شہریوں کی ہلاکت پر حکومت اور عوامِ بھارت کی جانب سے تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت مغربی ایشیا میں امن و استحکام کے قیام کے لیے ہر مثبت اقدام کی حمایت کرتا ہے کیونکہ خطے کا امن عالمی سلامتی کے لیے بھی نہایت اہم ہے۔
وزیرِ اعظم مودی نے برکس کے رکن ممالک کے درمیان تعاون میں پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے صدر مسعود پزشکیان کو بھارت میں منعقد ہونے والے آئندہ برکس سربراہی اجلاس میں شرکت کی باضابطہ دعوت بھی دی۔
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