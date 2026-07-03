فلسطینی تحریکِ جہادِ اسلامی کے سیکریٹری جنرل نے شہید رہبر انقلاب کو خراجِ عقیدت پیش کیا

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،فلسطینی تحریکِ جہادِ اسلامی کے سیکریٹری جنرل زیاد النخالہ نے ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ تہران میں شہید رہنما کے جسدِ مبارک کو خراجِ عقیدت پیش کیا۔
زیاد النخالہ، جو شہید رہنما کی وداعی اور تشییعی تقریبات میں شرکت کے لیے تہران پہنچے ہیں، نے امام خمینیؒ مصلیٰ میں حاضری دی اور شہید رہنما کو خراجِ عقیدت پیش کیا۔
اس موقع پر انہوں نے اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ مزاحمتی محاذ کی یکجہتی اور باہمی تعاون کا اعادہ کیا۔
یاد رہے کہ اس سے قبل زیاد النخالہ نے انقلابِ اسلامی کے تیسرے رہنما آیت اللہ سید مجتبی خامنہ ای کے نام اپنے پیغام میں مبارک باد اور اظہارِ یکجہتی کرتے ہوئے کہا تھا کہ دنیا بھر کے آزاد لوگ امریکی اور صہیونی جارحیت کے خلاف ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ فلسطینی عوام سمیت دنیا کے تمام آزادی پسند، مزاحمت، استقامت اور انصاف کی جدوجہد کو اپنی مشترکہ کامیابی سمجھتے ہیں۔
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