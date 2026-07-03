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ویڈیو |ایرانی صدر چیف جسٹس اور اسپیکر کا شہید رہبر آیت اللہ خامنہ ای کو خراج عقیدت

3 جولائی 2026 - 18:08
News ID: 1834819
مآخذ: ابنا
ویڈیو |ایرانی صدر چیف جسٹس اور اسپیکر کا شہید رہبر آیت اللہ خامنہ ای کو خراج عقیدت

دانلوڈ 3 MB

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