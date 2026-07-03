https://ur.abna24.com/xkCcj3 جولائی 2026 - 18:08 News ID 1834819 نیوز سروس ویڈیوز اصلی صفحہ نیوز سروس ویڈیوز ویڈیو |ایرانی صدر چیف جسٹس اور اسپیکر کا شہید رہبر آیت اللہ خامنہ ای کو خراج عقیدت 3 جولائی 2026 - 18:08 News ID: 1834819 مآخذ: ابنا دانلوڈ 3 MB لیبلز اسلامی جمہوریہ ایران رہبر شہید انقلاب اسلامی آیت اللہ خامنہ ای تہران متعلقہ خبریں۔ ویڈیو |پاکستان کے وزیرِ اعظم اور آرمی چیف نے شہید رہبر آیت اللہ خامنہ ای کو خراجِ عقیدت پیش کیا تصویری خبر | بھارتی رہنماؤں کا شہید رہبر آیت اللہ علی خامنہ ای کو خراجِ عقیدت ایرانی فوجی قیادت کی طرف سے شہید رہبر انقلاب اسلامی کو خراج عقیدت امامِ شہید کی رسم وداع میں کون سے ممالک کے عہدیدار شریک ہوں گے؟ مسلح افواج کے کمانڈر انچیف اور رہبر انقلاب سے افواج کے کمانڈروں کا وداع دوسری قسط | یہاں سائنس کی دنیا ایک ایرانی سائنسدان کے فیصلے سے تبدیل ہؤا ویڈیو | سعودی عرب کے سرکاری وفد نے شہید رہبر انقلاب کو خراجِ عقیدت پیش کیا
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