اصلی صفحہ نیوز سروس ویڈیوز ویڈیو |پاکستان کے وزیرِ اعظم اور آرمی چیف نے شہید رہبر آیت اللہ خامنہ ای کو خراجِ عقیدت پیش کیا 3 جولائی 2026 - 18:03 News ID: 1834817 مآخذ: ابنا دانلوڈ 1 MB لیبلز پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف تہران اسلامی جمہوریہ ایران رہبر شہید کی تشییع جنازہ آیت اللہ خامنہ ای متعلقہ خبریں۔ پاکستانی وزیرِ اعظم شہید رہبر انقلاب کی نمازِ جنازہ میں شرکت کیلئے کل ایران روانہ ہوں گے: ترجمان دفتر خارجہ ویڈیو |ایرانی صدر چیف جسٹس اور اسپیکر کا شہید رہبر آیت اللہ خامنہ ای کو خراج عقیدت امامِ شہید کی رسم وداع میں کون سے ممالک کے عہدیدار شریک ہوں گے؟ شہید آیت اللہ خامنہ ای کی قیادت نے ایران کو خطے کی مؤثر طاقت بنایا:پاکستانی سفارتکار ایرانی فوجی قیادت کی طرف سے شہید رہبر انقلاب اسلامی کو خراج عقیدت ایران کی استقامت نے مخالفین کو پسپائی پر مجبور کر دیا:امیر جماعت اسلامی پاکستان ایران پر یکطرفہ پابندیاں فوری ختم کی جائیں:چین ویڈیو | سعودی عرب کے سرکاری وفد نے شہید رہبر انقلاب کو خراجِ عقیدت پیش کیا
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