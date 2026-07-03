  1. اصلی صفحہ
  2. نیوز سروس
  3. ویڈیوز

ویڈیو |پاکستان کے وزیرِ اعظم اور آرمی چیف نے شہید رہبر آیت اللہ خامنہ ای کو خراجِ عقیدت پیش کیا

3 جولائی 2026 - 18:03
News ID: 1834817
مآخذ: ابنا
دانلوڈ 1 MB

لیبلز

متعلقہ خبریں۔

آپ کا تبصرہ

You are replying to: .
captcha